‘Očito je da u europskim zemljama lockdown ne funkcionira. Vi ga možete uvoditi, ali ako je više ljudi ‘lockout’ onda to nije mjera. Uvjerili smo se na primjeru Slovenije koja je bila najstroža pa nije pomoglo’, smatra infektolog dr. Ivo Ivić

Treći val epidemije koronavirusa zahvatio je Europu, dok se u Europi neki zatvaraju, u Hrvatskoj se o tome još ne razmišlja, iako u odjele intenzivne njege u Splitu i Zagrebu sve brže pristižu sve teži bolesnici s Covidom-19. Raste broj zaraženih i hospitaliziranih, a pada jedino dobna granica oboljelih.

S otvaranjem terasa došlo je do opuštanja

“Nagli porast novooboljelih uzrok je više kontakata u zatvorenom prostoru, kontakata bez nošenja maski i bez pranja ruku. Dakle, to su oni bitni momenti. Došlo je do opuštanja i to je jedini pravi razlog tolikog broja zaraženih”, rekao je za RTL Direkt dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split.

Tjedan dana nakon otvaranja terasa imali smo porast novozaraženih od 30 posto, u narednom tjednu porast je bio 45 posto, a u dva dana ovoga tjedna 35 posto više novozaraženih nego u ponedjeljak i utorak prošloga tjedna. Unatoč tomu, Uskrs ćemo dočekati bez propusnica i bez lockdowna, iako je u Hrvatskoj više novozaraženih na 100.000 stanovnika nego u Njemačkoj koja je prvo najavila stroži lockdown, ali se onda Angela Merkel u srijedu naglo predomislila.

“Prvi travnja, odnosno Veliki četvrtak i 3. travnja ovoga puta treba odrediti kao dane odmora s ograničenjima u kontaktu te zabraniti okupljanje od 1. do 5. travnja. Drugim riječima, produljeno vrijeme odmora za Uskrs. Načelo “ostajemo kod kuće” tada će se primjenjivati pet dana u nizu”, kazala je njemačka kancelarka u utorak, no u srijedu se dogodio potpuni zaokret.

Merkel je, naime, povukla odluku o dodatnim ograničenjima koja su trebala biti uvedena za Uskrs nakon oštrih kritika te odluke. Njemački poslovni ljudi i predstavnici industrije ustvrdili su da im je nejasno što mjere o uskrsnom zatvaranju zapravo znače u praksi.

“Riječ je o mojoj greški”, rekla je Merkel kako prenose izvori.

Prema njihovim navodima razlog za takvu odluku je što bi zatvaranje ili snažno ograničenje poslovnih aktivnosti 1. i 3. travnja bilo teško primijeniti. Za sada se ne zna je li postojao alternativni plan za obuzdavanje snažnog trećeg vala infekcija koronavirusom.

‘Očito je da lockdown u Europi ne funkcionira’

Treći val epidemije “potopio” je i druge europske zemlje. Bugarska je u trećem lockdownu s 4,5 tisuće novooboljelih dnevno i najviše hospitaliziranih do sada. Slično je i u Poljskoj. Tamo su zatvoreni hoteli, kina, kazališta, bazeni, pa i trgovine u shopping centrima, osim onih s hranom. Zbog trećeg vala ponovno se na mjesec dana zaključala i Francuska, a s tradicionalnog karnevala u Marseillesu policija je maškare rastjerivala suzavcem.

Sve te zemlje s ljubomorom mogu gledati Hrvatsku gdje lockdown zasad nije u planu. Splitski infektolog dr. Ivić smatra da će cijepljenje, a ne lockdown spasiti Europu od koronavirusa.

“Očito je da u europskim zemljama lockdown ne funkcionira. Vi ga možete uvoditi, ali ako je više ljudi ‘lockout’ onda to nije mjera. Uvjerili smo se na primjeru Slovenije koja je bila najstroža pa nije pomoglo. Ne mislim da je to presudno, jedino kada bismo bili onako strogi kao što Kinezi rade, ali to je nešto što u Europi nije provedivo”, kazao je dr. Ivić za RTL Direkt.

