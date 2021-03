POLA DRŽAVE RADI OD KUĆE, A ZAKON STIŽE TEK 2022.? Još traju pregovori, poslodavci se boje jedne stvari

Prijedlog novog Zakona o radu, kojim se regulira i rad na daljinu, trebao bi se naći u saborskoj proceduri u prvoj polovici 2022. godine iako velik broj radnika već dugo radi od kuće

Prema sadašnjim procjenama, prijedlog novog Zakona o radu trebao bi se naći u saborskoj proceduri u prvoj polovici 2022. godine, kažu u Ministarstvu rada, piše u petak Jutarnji list. Drugim riječima, ni nova regulacija rada na daljinu, koja je postala osobito aktualna u koronakrizi, u kojoj velik broj radnika radi od kuće, a o kojoj se priča od prošle jeseni, neće biti moguća prije toga.

Zakašnjela implementacija

I dok u sindikatu smatraju da nema razloga za žurbu, budući da postojeći zakon u članku 17 propisuje uvjete obavljanja rada na izdvojenom mjestu (to smatraju primjerenim za regulaciju rada na daljinu), u Hrvatskoj udruzi poslodavaca nisu zadovoljni.

“Nismo zadovoljni najavama da će ZOR u saborsku proceduru tek u prvoj polovici 2022. godine jer će to značiti prilično kasnu implementaciju, tj. zakonsko uređenje brojnih instituta unutar ZOR-a koji trebaju biti uređeni što je ranije moguće, kao što je, na primjer, rad na daljinu. Ustrajat ćemo na tome da se procedura ubrza jer je ZOR uistinu jedan od najvažnijih zakona za gospodarstvo i imati zastarjeli zakon u današnjem vremenu, znači ne biti dovoljno konkurentan s onim zemljama koje su te promjene već provele”, poručuju.

Rasprave o zakonu – od kuće

Sada još traju preliminarne konzultacije socijalnih partnera o izmjenama Zakona. Kako nam kaže Krešimir Sever iz Nezavisnih hrvatskih sindikata, posljednji sastanak uživo održao se 30. listopada, a od tada se zbog pandemije konzultacije provode online i putem elektroničke pošte, što smatra nedovoljnim te zbog obima promjena i značenja ZOR-a očekuje raspravu uživo.

U svakom slučaju, među socijalnim partnerima trenutno nema konačno usuglašenih stavova. Plan je, pak, da se faza konzultacija završi do kraja ožujka, kažu u Ministarstvu, nakon čega se osniva radna skupina koja bi do kraja godine trebala doći do nacrta prijedloga zakona, donosi Jutarnji list.

