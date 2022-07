Bandićev mega projekt stao je nakon samo četiri mjeseca rada, a po kilometru stoji duplo više i od švicarske s grijanim kožnim sjedalima i Swarovskim kristalima. Zbog visokih temperatura, 40 putnika bespomoćno je stajalo u gondolama 20-ak minuta

""To je takvo ljuljanje bilo, bacalo nas je lijevo – desno po gondoli, strah – to je bilo neopisivo koliki je strah bio, praktički smo 60 metara visjeli u zraku, to nije bilo nimalo ugodno", komentirala je Sandra Mikac iz Zagreba za RTL.

"To je strah koji nikad u životu nisam doživjela, kroz cijelo tijelo prolaze trnci kada se pogleda prema dolje, to je kao provalija – strašno, ne želim to nikome poželjeti da doživi", dodaje.

ZET: 'Odmah su obaviješteni. nisu bili ugroženi'

Sigurnost putnika, uvjeravaju u ZET-u niti u jednom trenutku nije bila ugrožena. "Oni su odmah putem interfona iz kontrolne sobe obaviješteni u kabinama kako je žičara stala s radom zbog tehničkih smetnji, kako se radi na prebacivanju na pomoćni pogon, te su oni nakon toga vraćeni sigurno do postaja", kazao je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

A sve zbog jednog senzora...

Svemu su kumovale iznimno visoke temperature zbog kojih je došlo do smetnji u radu jednog od senzora."Uobičajena radna temperatura ovakvih prometnih sustava je između -20 i +40 stupnjeva Celzijevih, naravno može biti za žičare u Alpskim područjima i -30 stupnjeva, e sad je li ovaj senzor bio namješten točno na 40 ili stupanj dva niže, to je teško utvrdit", kazao je Mladen Nikšić, profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

"Nije ugodno s obzirom da staje svako malo, da se ustane pokojni Milan ovo bi radilo za pola sata", uvjeren je Tomislav Marinčić iz Mostara. Žičara je proradila danas nešto iza 14 sati.