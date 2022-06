U svibnju ove godine otvoren je prvi dubrovački gay bar 'Milk', a nekoliko Dubrovčana tvrdi kako su htjeli popiti piće i zabaviti se u raskošnom baru, ali kako tamo nisu mogli ući.

Pitali su zaštitara zašto ne mogu ući u bar na što im je on odgovorio kako ih mogu primiti isključivo ako su rezervirali stol. Iako, oni su dojma kako je riječ o tome što su oni domaći te kako se klub orijentira na turiste.

Suvlasnik i voditelj kluba Vicko Lazo kaže kako to nije istina.

"U baru nema puno kvadrata, a naša procjena je kako je unutra ugodno kad se tu nalazi do 70 ljudi. Nama nije bitno je li u pitanju domaći ili stranac, ali vodimo računa da u nekom trenutku ne bude previše ljudi unutra. Zna se dogoditi da ne pustimo svakoga petkom i subotom, kad je unutra već dovoljno ljudi, a sad se to sve češće događa i preko tjedna jer je interes ogroman, no naravno kako je svatko dobrodošao. Postoje rezervacije, ne postoji nikakav minimum spend, i oni koji su rezervirali imaju prednost. No, kad se prostor napuni, idemo u selekciju, pri kojoj prednost jedino dajemo gej parovima, a inače su svi dobrodošli. Nije važno je li 'naš čovjek' ili stranac, muško ili žensko, mi se držimo onoga što smo promovirali", rekao je Lazo za Dubrovački dnevnik.