POKUŠAJ PRETVORBE KARAOKE-PREDSJEDNICE U BORCA PROTIV KORUPCIJE: Kolinda pjesmom poremetila čudan plan HDZ-ovih stratega

Za rujan se najavljuje predstavljanje predizbornog programa Kolinde Grabar-Kitarović, a gotovo nevjerojatno zvuči prva točka programa: borba protiv korupcije i nepotizma.

Konačno je službeno, iako kažu da je samo “prednajava”: Kolinda Grabar-Kitarović kreće u utrku za još jedan mandat.

Okončala je višemjesečno osobno vaganje hoće li ili neće, pa je stres, euforija i svakovrsno otpuštanje kočnica rezultiralo njezinim nastupom u Kninu koji će morati ući u anale svih njezinih nastupa, na svim razinama i mjestima. No, šteta da pjevački nastup i salve neobičnih izjava prekriju prve najave predsjedničinog predizbornog programa.

Jutarnji list je, naime, ekskluzivno saznao da će program koji će predsjednica objaviti u rujnu imati tri ključne cjeline. “Prva, najznačajnija i najopsežnija, nositi će radni naziv “Jačanje Hrvatske kao države u Europi i svijetu”. Pod tim nazivom krije se program koji znači jačanje institucija, pri čemu je naglasak na njihovu “čišćenju” od korupcije i nepotizma”, otkriva Jutarnji.

Jel’ se to netko šali, ili je moguće da doista netko smjera predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja je protekle četiri godine, kad bi je se pokušalo suočiti s nekim konkretnim slučajem korupcije ili nepotizma – obično odgovarala da nije detaljno upoznata ili se skrivala iza one ubitačne konstatacije “neka institucije rade svoj posao” – sada pred izbore instantno pretvoriti u heroinu borbe protiv korupcije i nepotizma? I da to gura stranka koju se smatra glavnim rasadnikom korupcije, nepotizma i klijentelizma?

Za sada se kao ključni ljudi u predizbornom stožeru spominju Ivo Anušić, osječko-baranjski župan, Damir Jelić, karlovački župan, te Davor Ivo Stier, HDZ-ov zastupnik i pretendent na mjesto predsjednika stranke, kritičar Plenkovićevog modela vođenja HDZ-a, te je doista moguće da su oni upravo tako osmislili predizbornu kampanju za novi mandat Kolinde Grabar-Kitarović, no, ako je tako, jesu li oni ozbiljno promislili o tome je li mudro predsjednicu gurati u tom smjeru?

Poznato je da je Davor Ivo Stier u onom svom čuvenom govoru na stranačkom saboru ustvrdio da bi se HDZ trebao obračunati s klijentelizmom, ali je činjenica da je on zbog tog govora bio smijenjen sa stranačkih funkcija. No, ima li smisla te zamisli sada pokušati “nakalemiti” političarki koja ni jednim svojim potezom u prvom mandatu nije pokazala da je ozbiljno brine klijentelizam, korupcija ili nepotizam?

Korupcija nije toliki problem a nepotizam vučemo iz Austro-Ugarske

Ne tako davno, u veljači ove godine, predsjednica Grabar-Kitarović tijekom svog gostovanja u Njemačkoj, na skupu malih i srednjih poduzetnika, sasvim ozbiljno je izjavila da u Hrvatskoj “nije toliki problem korupcija”, da je veći problem sporost pravosuđa. Vrlo neodređeno je govorila i o problemu s birokracijom i administracijom.

O nepotizmu su je novinari jednom pitali vrlo precizno. Ali nije vidjela korijene nepotizma oko sebe, u stranci koja ju je kandidirala, ili u cijelom političkom sustavu, nego – u naslijeđu iz vremena Austro-Ugarske.

“Odgovorni smo svi mi svih ovih godina, to je nasljeđe, rekla bih, još austro-ugarskog sustava pa na dalje”, izjavila je u intervjuu za N1 TV na pitanje o nepotizmu u Hrvatskoj.

Reklo bi se da je svih ovih godina, kada bi se u rijetkim prilikama kao predsjednica i dohvatila propitivanja korupcije i nepotizma, ostajala u zahvalnoj hladovini apstrakcije. Uvijek bismo bili krivi svi mi skupa, ili nekakva neodređena birokracija, a institucije bi se pozivalo da “rade svoj posao”.

Uostalom, još iz vremena prve kampanje vuče se nekoliko velikih i teških nejasnoća, od mogućeg utjecaja financijera i lobista iz kruga Prvog plinarskog društva Pavla Vujnovca do neobične isprepletenosti s bivšim “vlasnikom” Dinama, sada osuđenikom i bjeguncem pred hrvatskim pravosuđem, Zdravkom Mamićem. Političarka s takvim neugodnim nasljeđem iz prve kampanje sigurno ne bi trebala niti pokušavati graditi gard političarke koja će zagovarati “čišćenje” od korupcije i nepotizma.

HDZ-ova autentična političarka-zabavljačica ali oni bi nešto drugo

Teško je povjerovati da je Kolinda Grabar-Kitarović sama odlučila da bi to trebao biti smjer njezine kampanje. Prije će biti da se radi o produktu stranačkog “brainstorminga”, želje stranačkog vrha da se “razigranu” Kolindu pokuša uozbiljiti i ugurati u nekakve ozbiljne teme.

No, jesu li svjesni da kampanja za “čišćenje” institucija od korupcije i nepotizma donosi permanentno propitivanje o svim najvećim aferama HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića? I kako će se političarka kalibra Kolinde Grabar-Kitarović uopće nositi s time?

Vrhu HDZ-a je izgleda teško priznati da je Kolinda Grabar-Kitarović prije svega političarka-zabavljačica, političarka koja svoju publiku osvaja kada mokra do kože čestita sportašima ili grabi mikrofon da bi otpjevala “U boj…”, ili kad nacerena kaže našim iseljenicima u Kanadi da nije došla po njihov novac (nego će to tražiti “od Justina” – premijera Justina Trudeaua). I tako dalje.

Pa kad već imaju kandidatkinju političarku-zabavljačicu, zašto ne krenu nadograđivati ono što imaju, nego je pokušavaju pretvoriti u nešto što ona nipošto ne može biti?

Slobodni program koji je izvela Kolinda Grabar-Kitarović u Kninu, očito mimo svih planova i stranačkih strategija, nipošto nije uvod u “Jačanje Hrvatske kao države u Europi i svijetu”.

No, možda bi netko stratezima u HDZ-u trebao objasniti da im je karaoke-predsjednica ona autentična, originalna, sto posto njihova, a da će forsiranjem njezine preobrazbe u ozbiljnu političarku koja se “bori za čišćenje institucija od korupcije i nepotizma” tek propasti u posvemašnju karikaturu.