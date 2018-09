Plenković je nakon Afere Hotmail i pada ministrice Dalić bio oslabljen, a Milijan Brkić je ojačao. Sada se događa preokret na temelju informacija koje nesmiljeno cure iz istrage USKOK-a i terete upravo Brkića i njegove suradnike

Nije se moglo ne primijetiti da Andrej Plenković ovaj put nije bježao od kamere, da mu nije bilo mrsko komentirati još jednu aferu koja seže u sam vrh HDZ-a, aferu lažni SMS-ovi. Nije bilo ni nervoze niti znojnog čela kao onda kada su ga napadali mikrofoni sa svih strana zbog afere Hotmail.

Rekao je da od istražnih tijela očekuje da se “istraži apsolutno sve”. Na pitanje što ako se pokaže da su upleteni i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko ali i sadašnji potpredsjednik HDZ-a, Milijan Brkić, Plenković je smireno uzvratio: “Vidjet ćemo. Ja to zaista ne znam. U ovoj fazi nemam takvih saznanja.” Tajnik stranke Lovro Kušćević je bio precizniji: “Meni je bitno da se takve stvari ili bilo kakve kriminalne stvari ne događaju uz blagoslov vrha stranke, odnosno bilo koga u stranci”, a za odnos Plenković-Brkić rekao je da “funkcioniraju kako funkcioniraju predsjednik i njegov zamjenik”.

Činjenica jest da istraga o lažnim SMS-ovima koje je Zdravko Mamić predočio u sudnici kada je tražio odgodu suđenja nakon otkrića počinitelja, kreatora SMS-ova, Franje Varge, udara u sam vrh HDZ-a, ali kirurški precizno udara samo na jednu grupaciju, Milijana Brkića, njegove prijatelje, ali osobe koje su izuzetno važne u njegovoj mreži za koju se obično smatra da je potencijalna pričuva za preuzimanje stranke.

S obzirom na to da se još od izglasavanja Istanbulske konvencije upravo Brkića smatra neformalnim liderom HDZ-ove grupacije koja smatra da Plenković vuče HDZ u pogrešnom smjeru, a sada ga se proziva kao tajnog organizatora Penavinog skupa, cijela istraga oko lažnih SMS-ova kao da se pretvara u akciju čišćenja Plenkovićevih protivnika, njihovu eliminaciju, ili srozavanje u unutarstranačkoj hijerarhiji.

Karamarkova beznačajna uloga

Prvo je otkriveno da je usluge Franje Varge koristio Tomislav Karamarko osobno, a on je to već i potvrdio medijima pod imenom i prezimenom, da mu je Varga ponudio analizu, svojevrsnu investigaciju o tome kako je “pokraden” na izborima 2016. uz pomoć tvrtke APIS – koja je bila poznata kao tvrtka za zbrinjavanje SDP-ovih kadrova. Tada je i DIP pokrenuo istragu, ali i DORH, no krađa nije dokazana. Sada kada je kao kreator Mamićevih SMS-ova otkriven Varga, Karamarko je izjavio da mu Varga nikada nije izručio nikakvu analizu. Karamarko mu je ipak, priznaje, povremeno pomagao financijski, zbog navodno lošeg zdravlja.

No, upletenost Karamarka u ovom slučaju danas je doista posve sporedna pojava. Karamarko je dokazano Plenkovićev “neprijatelj”, ali neprijatelj koji više nije u stranci, koji je otišao jer je osobno podnio ostavku, koji povremeno zatalasa nekom objavom na Facebooku ili izjavom, ali činjenica jest da više nema velikog utjecaja u stranci. Povezivanje njega i Milijana Brkića danas definitivno nema osnova: upravo je Brkić sudjelovao u Karamarkovoj demontaži i montaži Andreja Plenkovića.

Ako će Franjo Varga i istraga oko njega pokazati da je on radio nešto i za Karamarka, to nipošto nije element koji bi mogao ozbiljnije uzdrmati HDZ. Ali Varga-Brkić-Tolušić je mnogo delikatnija veza. Mnogo opasnija za HDZ.

A sve što se sada otkriva o Franji Vargi i njegovu nuđenju usluga analitike, kreiranja i konstruiranja te plitkog špijuniranja ulazi duboko u “tijelo” HDZ-a, u odjel Vlade Galića, sadašnjeg savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Galić 2013. ulazi u tajništvo HDZ-a i preuzima stranački Ured za strategiju i Odjel za analitiku, a Galić je bio i ostao jedan od najbližih suradnika Milijana Brkića.

Blijeda lica Brkića i Tolušića

Ako se pokaže da je Varga surađivao u tom Odjelu, gdje je radio i sadašnji savjetnik Andreja Plenkovića i novi voditelj Odjela, Robert Kopal, bit će to još jedan dokaz o dubokoj umreženosti bivše obavještajne i paraobavještajne zajednici s aktivnom politikom u HDZ-u. Varga je navodno spominjao i Gordana Jandrokovića, ali o tome se ne može saznati ništa preciznije i detaljnije. Moguće je da će istraga i curenje informacija o istrazi biti ograničeno samo na dio koji vodi do Brkića i njegovih suradnika. Ništa neobično.

Nakon što se nedvosmisleno utvrdilo da je Milijan Brkić poznavao Franju Vargu, uslijedilo je još neugodnije otkriće: uhićen je Blaž Curić, vozač ministra Tomislava Tolušića, jer je on dojavio Vargi da treba uništiti tragove – jer mu slijedi pretres. Curić je pak dugogodišnji prijatelj i kum Milijana Brkića, njegov suborac iz devedesetih, umirovljeni branitelj koji je počeo raditi honorarno kao vozač u Vladi upravo u vrijeme kada potpredsjednik Vlade postaje Tomislav Karamarko.

Curić je čovjek od povjerenja Milijana Brkića, ali i Tomislava Tolušića. Je li Curić razgovarao s Vargom u dosluhu s Brkićem ili Tolušićem, ili je sam od sebe zvao Vargu? Preciznih odgovora još nema, ali blijeda lica Brkića i Tolušića govore da su ozbiljno uzdrmani.

Glavaš kao glasnik

Valja podsjetiti da je Tomislav Tolušić slovio za Plenkovićeva oponenta u onom trenutku kada je stranka tražila brzo rješenje nakon Karamarkove ostavke, da ga se smatra izuzetno popularnim u dubini stranke, a njegov izbor za potpredsjednika Vlade nakon afere Hotmail i pada Martine Dalić, smatrao se dokazom značajnog jačanja utjecaja Milijana Brkića.

Činjenica jest da je Andrej Plenković u tom trenutku bio najslabiji, da je sigurno ustuknuo korak unatrag, da je bio prisiljen u Vladu pustiti dvojicu jakih igrača iz tima Milijana Brkića, uz Tolušića to je bio i Darko Horvat, novi ministar gospodarstva. Zahvaljujući istrazi USKOK-a sada se upravo drma ta linija, Brkić i Tolušić.

Drma se u trenutku kada Plenkovićev suradnik, držač većine u Saboru, Branimir Glavaš, tvrdi da iza Penavinog prosvjednog skupa zbog nerješavanja ratnih zločina u Vukovaru stoji upravo Milijan Brkić.

Plenkovićeva kontra

Ako je nakon afere Hotmail, i pada Martine Dalić, izgledalo kao da jača Milijan Brkić i njegova grupacija, sada izgleda kao da Andrej Plenković i njegovi suradnici uzvraćaju udarac, da se zapravo sprema eliminacija Milijana Brkića ili njegovo potiskivanje, posvemašnje slabljenje.

S jedne strane je, dakle, Andrej Plenković sa svojim ključnim savjetnikom za unutarstranačke operacije, Vladimirom Šeksom, a tu je i prijatelj i suradnik Davor Božinović, ali i doajen HDZ-ove univerzalne vjernosti, Gordan Jandroković, te ponovno osnaženi Božidar Kalmeta, Branimir Glavaš, a s druge strane – uzdrmani Milijan Brkić, Tomislav Tolušić, Ivan Penava, Darko Milinović…

Ako se pogleda ključne figure ovaj se dramatični unutarstranački fajt teško može interpretirati kao sukob “desnice” i centra, ili “lijevog-centra”, gdje se često smješta Plenkovića u posljednje vrijeme. Ili kao sukob legalista i onih koji rade pritisak na pravosudna tijela. Ako Penava radi skup zato što kasne istrage, što reći o iznenadnim akcijama USKOK-a i curenju poželjnih informacija za ciljanu borbu protiv onih drugih? Malo je tu ili nimalo ideologije ili temeljnih ljudskih vrijednosti. Nula borbe protiv nepotizma ili korupcije. Radi se samo o bespoštednoj borbi dvaju klanova.

Ako ga ne uspiju poraziti, dobit će još ljućeg i jačeg Brkića

Zato Branko Bačić, HDZ-ov predsjednik Kluba zastupnika i pravni ekspert, koji činjenicu da se istražuje sve oko Franje Varge, pa i njegove veze s Brkićem, ocjenjuje kao dokaz neovisnosti hrvatskih istražnih tijela i pravosudnih institucija, zvuči kao prvorazredni šaljivdžija.

No, valja podsjetiti da je u povijesti HDZ-a već bilo više ili manje uspješnih pokušaja rušenja Milijana Brkića. Nikada nije uspio nijedan pokušaj njegove posvemašnje eliminacije iz stranke. Samo bi oslabljen čekao drugu priliku.

Ako Andrej Plenković i Vladimir Šeks ne uspiju posve poraziti Milijana Brkića i maknuti ga iz stranke, dobit će samo još ljućeg i jačeg neprijatelja i slijede novi unutarstranački potresi i borbe. Ako ga ovom operacijom doista uspiju maknuti, bit će to prvi istinski ozbiljan Plenkovićev korak u ozbiljnom zaposjedanju HDZ-a, onom što je on najavio kao “mijenjanje HDZ-a”. No, ako mu iza ramena proviruju Šeks, Kalmeta, Glavaš ili Jandroković, neće to biti nikakvo suštinsko mijenjanje stranke.