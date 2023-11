Ministrica Marija Vučković u srijedu je nakon sastanka u Vladi rekla da će Ministarstvo pozvati sve zainteresirane na sastanak u Zagreb. Tomislav Pokrovac, predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela rekao da je oni na to ne pristaju. Ministrici daju rok do 17 sati da se odazove i dođe u Slavoniju.

"Osobno, službeno ništa nisam dobio. U Stožeru i međusobno smo imali takav dogovor da u Zagreb ne želimo ići zato što su problemi ovdje, ne u Zagrebu. Problemi su Slavonija, Baranja, Posavina. Ako ministrica ne želi doći ovdje, to znači da ne želi riješiti naše probleme. Mogu samo reći da će prosvjedi ići dalje. To je ukratko što mogu reći. Ovim putem bih prozvao gospodina Brlošića i rekao mu da se ne hvata vrućih stvari za koje nije. Hrvatska poljoprivredna komora niti je hrvatska niti poljoprivredna. Nije učinila ništa za selo po pitanju ratarstva, svinjogojstva, mljekarstva…", kazao je za Danas.hr Pokrovac, predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela i poručio je da ne želi da se njima manipulira.

'Gospodin Pavić ima jako dobru kuhinju'

"Pozivam sve branitelje, ljude, ratare, stočare, sindikat prijevoznika, policije, da se svi priključe sindikatu poljoprivrednika i da ovu agoniju završimo da bude uspješna. Neće im biti problem smrzavati se da dođu do konačnog cilja. Ovo nije normalno, gospodin Pavić ima jako dobru kuhinju u kojoj ima jako puno špijuna koje šalje po punktovima ovdje", dodao je.

Na pitanje novinara dokad će trajati prosvjedi s obzirom na to da ona poziva na sastanak u Zagreb, a oni ondje ne žele ići, odgovara:

"Ministrica ako se tako misli ponašati i ako ona odbija sastanak ovdje, što bi mi trebali drugo reći. Mogu samo reći s obzirom na to da se boji, osobno mogu jamčiti njezinu sigurnost, da dođe u Slavoniju. Hoće li u Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Osječko-baranjsku… Želimo da bude pet-šest ljudi koji su ovdje i žele riješiti problem. Ne treba nam kokošinjac komora itd… Znamo kakvi su problemi, što se i kako može napraviti. Tri stvari treba usuglasiti, dozvolite klanje, prometovanje zdravih svinja i ukinimo kategorizaciju koju nema nitko osim Hrvata."

Na pitanje koji su idući koraci, Pokrovac je odgovorio:

"Vi svi koji sjedite i mislite da će Pokrovac riješiti vaše probleme - neće. Ne možemo sami. Ustanite, izađite, dođite, ispred svoje kuće parkirajte traktor. Podržite ovo, ovo je opstanak nas, naše djece, unučadi i praunučadi. Ovdje se radi o opstanku, nacionalnoj sigurnosti. Ako to ne shvaća nitko iz Vlade ili Ministarstva poljoprivrede nemamo o čemu više pričati. Gospodine Brlošiću, začepite svoja prljava usta. Ne mijenjamo zahtjeve kao što Vi mijenjate političke strane. Sram neka Vas bude."

'Ako se ministrica ne odazove...'

Kaže da su ministrici poslali formalni upit.

"Naravno da jesmo. Nećemo ići u Zagreb na gotov čin. Ministrice, dođite pothitno, prihvatite to. Imate vremena do 17. Ako ne dođete, mi nećemo više za ništa odgovarati. Ići ćemo dalje u širenje prosvjeda. To je naše legitimno pravo."

Na pitanje, što ako se ministrica ne odazove, Pokrovac poručuje:

"Rekao sam svoje, idemo dalje u prosvjede. Širimo ih. Ako netko bude htio nešto drugačije, neka radi drugačije. Ovo je došlo do kraja, treba završiti na dostojanstven način. Rekli smo dosta, ne želimo više trpjeti… Ministrica koja ne zna što je svinjokolja je ministrica"