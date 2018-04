POKRENUTA ISTRAGA PROTIV SRBINA ZBOG ZLOČINA U VUKOVARU: Ubio je i Francuza Jean-Michela

Tereti ga se da je ratne zločine počinio u poslijepodnevnim i večernjim satima 20. studenoga te sve do ranih jutarnjih sati 21. studenoga 1991.

Zbog osnovane sumnje da je u listopadu i studenom 1991. godine u Vukovaru sudjelovao u ratnim zločinima protiv civila i ratnih zarobljenika osječko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 45-godišnjeg državljanina Republike Srbije, koji je trenutno nedostupan hrvatskom pravosuđu.

Ravnateljstvo policije nedavno je izvijestilo kako je, nakon višegodišnjeg istraživanja, u suradnji s osječkim ŽDO-om te osječko-baranjskom i vukovarsko-srijemskom Policijskom upravom podnijelo kaznenu prijavu protiv 45-godišnjeg osumnjičenika, a prema medijskim napisima, radi se o Spasoju Petkoviću Štuki, kojeg se, uz brojne druge zločine, tereti za ubojstvo francuskog državljanina i dragovoljca Jean-Michela Nicoliera.

Tužiteljstvo je na internetskim stranicama izvijestilo kako postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od listopada pa do kraja studenoga 1991. godine, u Vukovaru kao pripadnik JNA, nakon što su pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi djelomično okupirali grad Vukovar, zauzevši gradsku četvrt Sajmište, ulazio u kuće i podrume te iz njih izveo osam civila nesrpske nacionalnosti, zlostavljao ih i ubijao.



Tereti ga se i da je ratne zločine počinio u poslijepodnevnim i večernjim satima 20. studenoga te sve do ranih jutarnjih sati 21. studenoga 1991. na poljoprivrednom dobru “Ovčara”, pokraj Vukovara, nakon što su prethodno od strane JNA u vukovarskoj bolnici zarobljeni pripadnici Zbora narodne garde, MUP-a, dragovoljci hrvatskih oružanih snaga te manji broj civila, bolesnika i ranjenika i po odobrenju zapovjednika Operativne grupe Jug tadašnje JNA pukovnika M. M., predani pripadnicima srpskih paravojnih formacija Teritorijalne obrane Vukovar i “Leva Supoderica”.

Okrivljenika se tereti da je, nakon što su zarobljenici autobusima iz vukovarske bolnice odvezeni najprije u vojarnu JNA, a zatim na Ovčaru; zajedno s pripadnicima navedenih srpskih paravojnih formacija sudjelovao u zlostavljanju i ubijanju zarobljenika.

Sumnja se da je, prilikom izlaska zarobljenika iz autobusa na putu do poljoprivrednog hangara u kojem su zatočeni, zajedno s pripadnicima Teritorijalne obrane Vukovara i drugim pripadnicima paravojnih formacija, formirao tzv. špalir kroz koji su bili primorani proći ratni zarobljenici prilikom ulaska u hangar, a koje su svi zajedno tukli drvenim palicama, šipkama, kundacima, štakama, rukama i nogama po svim dijelovima tijela.

Okrivljenika se tereti da je u hangaru nastavio zlostavljati zarobljenike udarajući ih rukama i nogama po svim dijelovima tijela te izvodio zarobljenike, među kojima i tada 25-godišnjeg francuskog državljanina, zarobljenog dragovoljnog pripadnika hrvatskih oružanih snaga i 44-godišnjeg zarobljenog pripadnika 204. vukovarske brigade te ih odveo do jame ranije iskopane za smještaj topničkog oruđa i usmrtio ih pucajući iz vatrenog oružja.

Osnovano se sumnja da je okrivljenik sudjelovao u ratnim zločinima i na njivi Grabovo nedaleko od hangara na Ovčari; gdje je prethodno bila iskopana jama i gdje su po zapovijedi zapovjednika TO Vukovar M. V. i njegovog zamjenika S. V. radi likvidacije, iz hangara traktorskom prikolicom odvoženi zarobljenici u grupama od po 30 do 40 osoba.

Tereti ga se da je zajedno s pripadnicima TO Vukovara i “Leve Supoderice” sudjelovao u strijeljanju navedenih zarobljenika, a nakon što su završene likvidacije na Grabovu vratio se do hangara gdje je bilo još preostalih desetak zarobljenika koje je strijeljao zajedno s M. V., S. V. i više nepoznatih pripadnika TO Vukovar i paravojne formacije “Leva Supoderica” ispred opisanog hangara na Ovčari. Na taj je način usmrćeno najmanje 200 osoba, od kojih su 193 identificirane.

S obzirom da okrivljenik nije dostupan hrvatskim pravosudnim tijelima u daljnjem postupku biti će poduzete potrebne zakonske radnje radi osiguranja njegove nazočnosti, izvijestilo je tužiteljstvo.