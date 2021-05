‘POJEO VUK MAGARE’: Nitko ne zna kako se to dogodilo: ‘Nismo dobili ni potvrdu, ni kartončić, baš ništa. A svi smo cijepljeni!’

Iz doma se pitaju kako bi njihovi stariji korisnici, od kojih su neki teško bolesni, trebali pristupiti e-Građanima i sami pronaći potvrdu

U jednom hrvatskom domu za starije tvrde da nitko od korisnika, kao ni djelatnice, nije dobio potvrdu o cijepljenju, iako su svi cijepljeni te je pravilo da se nakon primanja druge doze cjepiva na licu mjesta izdaje potvrda o cijepljenju, javlja Dnevnik.hr.

“Došli su iz Zagreba cijepiti nas početkom 3. mjeseca. Nismo dobili ama baš nikakvu potvrdu, papir, kartončić, baš ništa. Rekli su nam samo da je cjepivo Pfizerovo. Zaključili smo da potvrdu dobivamo nakon druge doze, a nju su nam došli dati 13. travnja.”, kažu za Dnevnik.hr

Na pitanje gdje je dokaz da su upravo primili drugu dozu, rekli su im da oni to ne izdaju jer nisu ovlašteni te da si potvrdu sami skinu s e-Građana. Iz doma se pitaju kako bi njihovi stariji korisnici, od kojih su neki teško bolesni, trebali pristupiti e-Građanima i sami pronaći potvrdu. “Oni to nemaju, niti znaju što je to uopće. Kako da oni i mi sada dokažemo da smo svi cijepljeni? Pojeo vuk magare”, dodaju.

Kako je to moguće?

Epidemiolog Bernard Kaić rekao je za Dnevnik.hr da zaista ne zna kako je tako nešto moguće jer se mora dati neka vrsta potvrde o cijepljenju i, koliko zna, za sada još uvijek nije moguće putem e-Građanina dobiti potvrdu o obavljenom cijepljenju.

Iako se u nekim slučajevima potvrde o cijepljenju, umjesto korisnicima domova, davaju glavnoj sestri doma na čuvanje, u ovom domu potvrda nije dana baš nikome. Iz epidemiološke službe nadležne za mjesto u kojemu je smješten dom kažu da ni oni ne znaju zašto je cijepni tim HZJZ-a rekao da im ne smije izdati potvrdu, ali da će im potvrdu izdati u roku od 15 minuta, “uz ispriku”.

