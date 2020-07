POJAVILI SE NOVI SIMPTOMI KOD ZARAŽENIH; Šefica pulske bolnice otkrila: ‘Nema toliko upala pluća, ali imaju druge probleme…’

Prema jučerašnjim podacima u Hrvatskoj je zabilježen 91 novi slučaj zaraze i jedna nova smrt, čime je broj aktivnih slučajeva zaraze porastao na 978, a od početka pandemije je ukupno zabilježeno 3416 oboljelih i 115 preminulih, što je zanemarivo u odnosu na brojke iz Sjedinjenih Američkih Država koje već nekoliko dana zaredom bilježe više od 60.000 novooboljelih dnevno

Nakon brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, koronavirusom je zaražena i bolivijska predsjednica Jeanine Anez

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Koronavirus ušao u 22 medicinske ustanove, zaražena 102 djelatnika

8:08 – U drugom jeku, epidemija koronavirusa u Hrvatskoj prodrla je u čak 22 medicinske ustanove u zemlji. Zaražena su 102 medicinska djelatnika, a 382 ih je u samoizolaciji, piše Jutarnji. Službeni podaci govore o 18 oboljelih liječnika, tri stomatologa, jednom farmaceutu, 80 medicinskih sestara, dvije osobe iz administracije te jednom psihologu. Nadležni tvrde da je bolest u svim ustanovama lokalizirana te da su pronađeni i samoizolirani svi kontakti.

Virus se tako u proteklih tjedana uvukao u: Psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan, KBC-ove Zagreb, Rijeka i Sestre milosrdnice, Domove zdravlja Zagreb-Zapad i Drniš, Specijalnu bolnicu Goljak, Stomatološku polikliniku, KB Merkur, tri privatne poliklinike, Opće bolnice u Vukovaru, Slavonskom Brodu, Požegi i Puli, Zavode za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije i Grada Splita, Dom za starije Sesvete i bolnicu u Popovači.

Zaražen ogulinski gradonačelnik

7:28 – Gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović obolio je od COVIDA-19, no koliko je oboljelih nakon jučerašnjih testiranja, te koliko je među njima zaposlenika Gradske uprave znat će se nakon današnje sjednice Stožera. Gradonačelnik Domitrović u izjavi za Hinu kaže da se osjeća dobro, “upravo odlično”, te je najavio da će danas, kada se budu znali svi rezultati testiranja, objaviti način na koji će se to odraziti na vođenje grada i funkcioniranje Gradske uprave.

Naime, gradonačelnikov zamjenik Danijel Vukelja od prekjučer je u samoizolaciji s potvrđenom infekcijom, ali bez simptoma, te su jučer testirani svi njegovi kontakti, njih 27. U nevezanom slučaju u četvrtak je bilo pozitivno još četvero Ogulinaca, te je Ogulin postao novo žarište gdje epidemiolozi poduzimaju sve da izoliraju infekciju, odnosno da se ona prestane širiti.

Do sada je potvrđeno da je u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević hospitalizirana 83-godišnjakinja iz Vrhovina, koja je bila kod kćeri u Ogulinu, a ostali se liječe kod kuće. Riječ je o najmanje jedanaest osoba, sutra će biti objavljen točan broj. Zgrada Gradske uprave bila je od srijede zatvorena, a u četvrtak se, po preporuci epidemiologa, normalno radilo, osim što je dio zaposlenika u samoizolaciji. U Karlovačkoj županiji od početka epidemije pa do četvrtka bilo je 57 slučajeva zaraze, 26 aktivnih slučajeva.

Šefica pulske bolnice otkriva nove simptome oboljelih

7:27 – Irena Hrstić, ravnateljica pulske bolnice rekla je sinoć za Dnevnik HRT-a da su stvari pod kontrolom, te da dnevno imaju dva do pet novih slučajeva zaraze dnevno. Komentirala je i nove simptome kod oboljelih.

Već popodne je u obraćanju novinarima kazala kako su kod većine u pitanju blaži simptomi. “Ono što je razlika i zanimljivo u odnosu na početak same epidemije jest to što su primarne tegobe, barem što smo mi primijetili kod bolesnika, vezane više za probavne smetnje. Imamo manje simptoma upale pluća i više trbušnih tegoba”, rekla je popodne, a u Dnevniku HRT-a još je to dodatno pojasnila.

Kako razlikovati COVID od neke viroze?

“Mi smo u ovom novom vladu ili nastavku prvog vala, kako god to zvali, primijetili da dosta pacijenata razvija trbušne smetnje. Činjenica je da se u određenom trenutku javlja i kašalj, pa ima i tih respiratornih problema, ali nije onako kako je bilo ranije sa značajnim pneumonijama i visokim febrilitetom, Sada su febrilitet s trbušnim tegobama češći barem u našoj populaciji.

Kako razlikovati? Jako teško. Ono što razlikuje virusnu bolest jedne od druge je epidemiološka anamneza, znači kada vi vidite detalje same potencijalne zaraze i što je inkriminirajući faktor tek tada mećete posumnjati na Covid.”, kazala je Hrstić.

“Kada bi se reklo da je ušao u bolnicu, onda bi to značilo da je “zarazio barem pola bolnice”. U ovome slučaju to nije tako. Istina je da imamo djelatnika koji je obolio od koronavirusa. Bitno je da njegova zaraza ne potiče iz same bolnice”, komentirala je oboljelog kirurga iz pulske bolnice

San Salvador trpi nagli porast broja umrlih

7:15 – San Salvador, glavni grad Salvadora, u “kritičnoj je fazi” nakon porasta broja umrlih u epidemiji koronavirusa i zbog opterećenja zdravstvenog sustava, upozorila je u četvrtak nevladina organizacija Liječnici bez granica (MSF).

“Već smo u kritičnoj fazi. MSF bilježi porast broja umrlih kod kuće prije dolaska naše hitne službe”, rekao je koordinator za Salvador, Luis Romero u priopćenju. Koordinacija za prijam pacijenata u bolnicu “sve je teža”, dodao je.

Salvador, površine 20.742 četvorna kilometra, sa 6,6 milijuna stanovnika, zabilježio je 8.844 zaražena COVID-om 19 i 243 umrla. Žarišta epidemije u zemlji jesu San Salvador i Soyapango, koji graniči s prijestolnicom.

“Primjećujemo naglo pogoršanje posljedica pandemije na stanovništvo i na zdravstveni sustav”, ističe MSF u priopćenju. MSF ocjenjuje da je porast broja umrlih zadnjih mjeseci izravno povezan sa slabim pristupom osnovnoj medicinskoj skrbi, što pridonosi pogoršanju zdravlja pacijenata koji boluju od kroničnih bolesti. Osim toga, hitna medicinska služba i bolnice “rade na granici svojih mogućnosti”.

“Bitno je poboljšati koordinaciju, povećati broj raspoloživih kreveta i osigurati zaštitne mjere u bolnicama kako bi se zajamčila sigurnost osoblja i pacijenata”, dodaje koordinator MSF-a.

SAD zabilježio više od 65.000 novih slučajeva u danu

7:12 – Sjedinjene Države su u četvrtak zabilježile novi rekord u dnevnom broju zaraženih koronavirusom, s više od 65.500 novih slučajeva u protekla 24 sata, pokazuje izračun koji je u 20.30 sati po mjesnom vremenu objavilo sveučilište Johns Hopkins. Ukupan broj zaraženih u zemlji od izbijanja pandemije sada je više od 3.11 milijuna. Prethodni rekord ostvaren je u utorak, s više od 60.200 novih slučajeva u jednom danu.

Bolivijska predsjednica oboljela od COVIDA-19

7:10 – Privremena bolivijska predsjednica Jeanine Anez objavila je u četvrtak da je testiranje pokazalo da je pozitivna na novi koronavirus, ali da se dobro osjeća.

“Pozitivna sam na COVID-19, dobro se osjećam i radim u izolaciji. Zajedno idemo dalje”, napisala je Anez na Twitteru. “Četrnaest dana ću biti u karanteni i još ću se jednom testirati. Dobro se osjećam”, dodala je 53-godišnja desna čelnica u videoporuci objavljenoj na istoj društvenoj mreži.

Ovo je drugi čelnik neke južnoameričke države pozitivan na koronavirus, nakon brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara koji je to objavio u utorak. U Venezueli je zaražen predsjednik Narodne ustavotvorne skupštine i čelnik Socijalističke stranke Diosdado Cabello.

Jeanine Anez je zamijenila lijevog predsjednika Eva Moralesa koji je odstupio u studenom 2019. Bolivija, zemlja s 11 milijuna stanovnika, ima ukupno 42.984 zaraženih i 1.577 umrlih od COVID-a 19.