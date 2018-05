POJAVILI SE I NEKI LAŽNI SMS-ovi: ‘Mi moramo maknuti fokus s Ine. Napravimo od Agrokora slučaj’

Niz poruka dostavljen je Ivici Todoriću. Sve je potom preusmjereno na nadležne adrese koje su dokazale da one nisu autentične.

Početkom travnja Ivica Todorić dobio je na poštom na londonsku adresu dokumente koji su sadržavali navodnu prepisku Martine Dalić i Andreja Plenkovića. Provjerom vjerodostojnosti se nije bavio nego je sve proslijedio predsjedniku HHO-a, Ivanu Zvonimiru Čičku, kako bi on to proslijedio predsjednici i DORH-u.

Čičak je potvrdio kako se to tako doista i odvijalo, no da ne zna jesu li SMS-ovi autentični te da nije na njemu da to istraži.

Neslužbeno, radi se o lažnim, fabriciranim porukama, istraga je već provedena, piše Jutarnji.



A ovako su navodno glasile poruke:

Dalić: Palo mi je napamet nešto večeras tokom sastanka. Mi moramo maknuti fokus s INE

Plenković: O tome sam razmišljao i ja. Od Agrokora napravimo slučaj

Dalić: ‘Nacionalizacija?’

Plenković: ‘Ma ne samo to imamo prostor za manevar s ljudstvom. Neka tvoji u ministarstvu osmisle način. Marića ću osobno izvjestiti. Ali nikako ovaj termin nacionalizacija!’

HRT pak javlja da je Ured premijera zatražio od Ureda predsjednice spomenutu dokumentaciju te naglašavaju da je riječ o izmišljenoj i nepostojećoj komunikaciji.

Bilo je tu još nekoliko poruka, u kojima se Božu Petrova naziva ‘svećenikom’. ‘Ni Petrov niti IT ne smiju znati! Ljudi koje zadužiš neka razrađuju “testno”spašavanje kompanija od nacionalnog značaja. Sastanak na temu u petak 20h’, stoji u jednoj od, čini se, fabriciranih poruka.

A netko je pokušao prikazati i da su se željeli riješiti Ante Ramljaka. ‘Riješimo se Ramljaka i pošaljimo nekoga tko će uistinu uništit dokaze, a ne otkrivati afere. Jer u situaciji smo u kojoj je K pustio sve u večernji, a nasi poslovi nisu završeni. Ako trag dovede do nas trag novca mi padamo. Ne samo ja već i ti. Ja uvijek mogu reći da si ti idejni začetnik’.

Tu je i navodna poruka Ivanu Crnjcu, šefu Agrokorovih financija u kojem mu se prijeti zatvorom. ‘Slušaj mali lobirat ćeš za potpis jer izbora nema. Ili zatvor za tebe i suradnike koji sebe smatrate bogom danim menadjerima. U slučaju da osjetiš dakle ide vjetar, nitko te neće dirati. Obriši ovu poruku’, napisala je lažna Dalić.

Ponavljamo, neslužbeno se doznaje da je istraga provedena i da se pokazalo kako su poruke fabricirane, no ne zna se tko stoji iza ovoga.