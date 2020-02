POJAVILA SE SNIMKA NALETA MLADOG VOZAČA NA GLUMCA ALEKSANDRA BOGDANOVIĆA, OVO DEMANTIRA POLICIJU: ‘Bili su prilično blijedi’

Policija je u zapisnik trebala upisati sve osobe koje su u uzročnoj vezi s nesrećom, no ondje stoji da su kod vozila dvije ulice dalje zatekli samo vozača i njegovu djevojku. Bogdanovićeva udovica tvrdi, pak, da ih je tu večer u automobilu bilo više, a isto tvrdi i jedan očevidac

Nakon što je 21. prosinca prošle godine, na pješačkom prijelazu u Ulici kneza Trpimira u Osijeku, 22-godišnji vozač automobilom naletio i usmrtio poznatog glumca Aleksandra Bogdanovića, policija je u izvješću navela da nje bilo očevidaca te tragične nesreće. Međutim, emisija Provjereno Nove TV posjeduje snimku, koju će emitirati večeras u 22.45, a koja opovrgava policijsko izvješće.

Snimka je, kako piše Dnevnik.hr, nastala nekoliko trenutaka nakon kobnog naleta automobila na Bogdanovića. Policija je u zapisnik trebala upisati sve osobe koje su u uzročnoj vezi s nesrećom, no ondje stoji da su kod vozila dvije ulice dalje zatekli samo vozača i njegovu djevojku. Bogdanovićeva udovica tvrdi, pak, da ih je tu večer u automobilu bilo više, a isto tvrdi i jedan očevidac.

Osobe sa snimke nisu upisane kao svjedoci

“Na tom kolnom ulazu stajalo je troje mladih ljudi. Ja ne bih mogao reći jesu li to bile dvije cure i dečko ili dva dečka i cura, bili su prilično blijedi”, ispričao je za Provjereno svjedok koji se našao na mjestu nesreće.

Te ostale osobe sa snimke policija nije zapisala kao svjedoke, a zbog brojnih nelogičnosti, Bogdanovićeva udovica Sena Krupić javno je progovorila o tragičnom događaju. Vidjevši njezinu ispovijest, svjedoci su počeli istupati. “Javila se jedna djevojka koja je taj vikend bila u Osijeku. Inače radi u Irskoj, djevojka je još uvijek u traumi. Bilo joj je jako teško pričati o tome, rekla je da to nikad u životu nije vidjela, da je on proletio tolikom brzinom da nije uspjela vidjeti ni koji je to auto, ni boju auta”, ispričala je supruga poginulog glumca.

Mnogo nelogičnosti u policijskom zapisniku

Također, piše Dnevnik.hr, postavlja se pitanje kako je 22-godišnji vozač Branislav Smiljanić mogao čak četiri godine voziti i nerijetko “divljati” vozilom bez vozačke dozovole. Njegovi sumještani mnogo puta su reagirali zbog njegove obijesne vožnje, a nakon ove nesreće pitaju se ima li zaštitu policije jer mu je otac policajac.

Nelogično je i da su svi svjedoci, među kojima i djevojka koja je zvala hitnu pomoć te mladić koji je pronašao registarsku tablicu koja je otpala vozaču kada je udario žrtvu i pobjegao, jednostavno “nestali” iz policijskog zapisnika.

