Stručnjaci i policajci upozoravaju da se na tržištu pojavila nova droga koja je gora i od heroina. U Americi je lako dostupna i odnosi mnoge živote diljem svijeta, prenosi Danas.hr.

Čak i male doze izazivaju ovisnost i smrt. Legalnim putem do fentanila se može samo u ljekarnama uz recept. Magistra farmacije Iva Bužančić pojasnila je: "Primarno je indiciran za liječenje boli, odnosno određeni oblici fentanila i sličnih lijekova su indicirani za liječenje boli, zato se i daje kao anestezija. To je lijek puno jači od morfija zato su i doze koje se daju puno niže."

Od heroina je jači čak 50 puta, a trenutno je najopasnija droga na svijetu.

Problemtično je kad dolazi do ilegalne proizvodnje

Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga, rekao je: „U principu je problematičan onda kada dolazi do njegove ilegalne proizvodnje i do njegove zlouporabe zato što ga je teško dozirati. Od jednog grama može se stvoriti 600 doza, najčešće se miješa s heroinom.“

Nabavlja se putem interneta i dark weba, a lako je dostupan i jeftin za proizvodnju. U SAD-u od njega na godinu umre više od sto tisuća ljudi.

Jeffery, ovisnik predozirao se fentanilom 10. studenog.

“Smatrali su me mrtvim 10 minuta. Liječnici su me oživljavali defibrilatorom i uspjeli su me vratiti“, rekao je.

Ne bi se smjelo koristit bez recepta

Na hrvatskom tržištu još nema tableta, a u ljekarnama je općenito dostupan kao flaster, ampula i sprej za nos. Najčešće dolazi u obliku praha ili tableta, a može se pušiti, ubrizgavati i ušmrkavati.

Bužančić je pojasnila: "Ne bi se smio koristiti bez recepta. Ono što se može dogoditi je prestanak disanja, mučnine, povraćanje, predoziranje koje završi time da pacijent premine", kazala je.

Ova droga pogađa sve, od nje umiru ovisnici i oni koji žele eksperimentirati. Hrvatska zbog fentanila još nema veliki problem, ali njegova zlouporaba se pojavila i kod nas.