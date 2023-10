Putem sustava žurnog uzbunjivanja Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) dobila je obavijest da se pojavila lažna kopija lijeka Ozempic 1 mg nositelja odobrenja Novo Nordisk A/S na tržištu Europske unije. Taj se lijek inače koristi za liječenje dijatebetesa tipa 2, a slučajevi krivotvorenih lijekova zabilježeni su u pojedinim veleprodajama lijekova u Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Može ih se prepoznati jer su označeni na njemačkom jeziku i dolaze od veleprodaje u Austriji i Njemačkoj.

Vanjsko pakiranje lijeka isto je kao ono originalnog, no krivotvorina se može prepoznati u unutrašnjosti pakiranja.

Na fotografiji u nastavku nalazi se brizgalica originalnog lijeka.

A brizgalica krivotvorenog lijeka izgleda ovako:

Upozoravaju se zdravstveni radnici i pacijenti

"Nije zaprimljena nijedna prijava slučaja distribucije krivotvorina lijeka Ozempic 1 mg pacijentima putem ovlaštenih ljekarni, niti su zabilježene bilo kakve negativne posljedice za pacijente povezane s upotrebom krivotvorenog lijeka.

Jednako tako, u Republici Hrvatskoj do sada nije zaprimljena nijedna prijava sumnje na krivotvorinu predmetnog lijeka, kao ni prijava neispravnosti u kakvoći ili sumnje na nuspojavu na temelju koje bi se posumnjalo da se radi o krivotvorenom lijeku", piše na stranici HALMEDA.

Ipak, kao mjera predostrožnosti upozoravaju se zdravstveni radnici i pacijenti da obrate pozornost pri nabavi, rukovanju i primjeni lijekova.

"Upućujemo veleprodaje da obrate posebnu pozornost pri zaprimanju lijeka Ozempic 1 mg, da izbjegavaju povoljne ponude neprovjerenih dobavljača te da prilikom odabira svojih dobavljača provjere pridržava li se dobavljač načela dobre prakse u prometu lijekova na veliko i posjeduje li dozvolu za promet na veliko lijekovima.

Upućujemo ljekarnike da primijene povećan oprez prilikom izdavanja lijeka Ozempic 1 mg te da, u slučaju sumnje na autentičnost lijeka, pred pacijentom provjere izgled unutarnjeg pakiranja. Zdravstveni radnici se također upućuju da savjetuju pacijente kako prepoznati krivotvoreni lijek. Izgled lijeka ne smije odudarati od gore navedene Slike 1., odnosno od slike u uputi o lijeku.

Upućujemo pacijente da obrate osobitu pozornost prilikom nabavke lijeka Ozempic 1 mg te da lijekove, iz sigurnosnih razloga, nabavljaju isključivo iz provjerenih, ovlaštenih izvora. U slučaju da izgled brizgalice lijeka kojim raspolažu odudara od izvornog lijeka, upućujemo pacijente da lijek ne primjenjuju te da ga odnesu u svoju ljekarnu", poručili su iz HALMED-a.

U slučaju bilo kakve sumnje na krivotvoreni lijek, HALMED moli da ih se kontaktira putem e-mail adrese krivotvorine@halmed.hr.

Naime, lijek Ozempic sadrži djelatnu tvar semaglutid i odobren je za liječenje dijabetesa tipa 2. Velika potražnja dovela je do smanjene dostupnosti u EU, a u Hrvatskoj - lijek Ozempic u jačini 1 mg trenutačno se nalazi u nestašici s očekivanim trajanjem do 30. studenog 2023. godine. No, dostupan je Ozempic u jačini 0,5 mg i 0,25 mg.

