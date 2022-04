Ukidanje većine epidemioloških mjera djelovalo je poput eliksira za Hrvatsku. Zaustavljeni su negativni trendovi, a naglo je porastao i buking turista iz Njemačke, Austrije, Slovenije i drugih zemalja, koje i same popuštaju mjere. Uz to, uspjeli smo ukinuti mjere pet dana prije Grčke, pa je i to dalo zamašnjak turističkoj sezoni već i prije uskršnjeg vikenda. Čini se kako bi ova turistička sezona mogla biti dobra, pod uvjetom da se rat u Ukrajini ne proširi izvan njenih granica.

Godišnji odmori nisu ugroženi

"Vjerujem da smo pravodobno prema emitivnim tržištima plasirali informacije o našoj zemlji kao sigurnoj destinaciji, što je danas ključno pri planiranju putovanja, te dodatno motivirali goste na dolazak u Hrvatsku. Ipak, moramo biti svjesni da pandemija nije nestala, moramo nastaviti biti odgovorni, iako ona neće utjecati na ovu sezonu niti će je odrediti. Danas se suočavamo s drugim izazovima, a to su prije svega rat u Ukrajini i utjecaj inflacije izazvane raznim faktorima i dizanjem cijena te porast troškova života u emitivnim zemljama i u Hrvatskoj, što će utjecati na budžete ljudi za putovanja. Ipak, želja za putovanjima na mnogim tržištima postoji, ali će mnogo toga ovisiti o cijenama, posebice o cijenama goriva budući da je Hrvatska autodestinacija", rekao je za Večernji direktor Hrvatske udruge turizma, Veljko Ostojić.

On je uvjeren da će, unatoč inflaciji i globalnim turbulencijama koje su još uvijek prisutne, godišnji odmori biti neupitni. "Turisti će doći, ali moguće je da će biti manje kratkih, vikend-dolazaka ili će umjesto 14 ostajati primjerice 12 dana. Možda neće trošiti 200, nego 150 eura dnevno, ali će doći ako se mi kvalitetno pripremimo, a hoćemo", poručio je.

Danke Deutschland

Udruga obiteljskog smještaja Hrvatske gospodarske komore također bilježi pojačani interes turista za Hrvatsku. Pripisuju to dobrom raspoloženju naših najvjernijih i najbrojnijih gostiju, Nijemaca. Prema istraživanjima, njih više od 62 posto planira barem jedno putovanje u sljedećih 12 mjeseci. Uz to, 36 posto ispitanika je spremno potrošiti na odmor više novca nego prije pandemije, a 31 posto namjerava potrošiti jednak iznos ili nešto manji nego prije.

Konkretnije, svaki drugi Nijemac planira potrošiti više od 2000 eura, a njih 17 posto čak i više od 3000 eura. Doduše, proračun im izjedaju rastuće cijene energenata i hrane, ali Hrvatskoj u prilog ide statistički podataka Saveznog ureda za statistiku, koji navodi da je odmor u Hrvatskoj 24 posto jeftiniji nego u Njemačkoj.

Analitičari ne isključuju da bi ove godine mogli pasti i turistički rekordi na Mediteranu. Naime, turistima je ove godine na raspolaganju triput više avionskih sjedala nego 2019.