POHARAO SVIJET JOŠ PROŠLE GODINE? I Hrvatska bilježi čudne slučajeve: ‘Bila je sezona gripe, nismo to shvatili kao infekciju koronavirusom’

Brojne zemlje zabilježile su neobično teške simptome gripe kod osoba oboljelih u prosincu, siječnju i veljači, a nakon otkrića nultog pacijenta u Francuskoj, oboljelog od koronavirusa 27. prosinca, pitanje je kada se pandemija zaista počela širiti svijetom?

Još početkom veljače mediji su izvještavali o misterioznoj bolesti u Kini i praznim učionicama koje je opustošila gripa u Hrvatskoj. Tada nitko nije povezao dvije epidemije, no liječnici sada misle da se koronavirus “prerušio” u gripu, jer su ove zime primijetili dugotrajne viroze s jakim kašljem i temperaturu koja prođe pa se vraća.

“Sad kad se vraćamo i razmišljamo kakve su bile kliničke slike, možemo očekivati da se virus pojavio ranije nego što smo očekivali i prije nego što smo mi pretpostavljali. Ali u tom trenutku, kako je bila sezona gripe, nismo to shvatili kao infekciju koronavirusom nego kao gripu ili sindrom sličan gripi”, rekla je za RTL specijalistica obiteljske medicine Ines Balint.

EPIDEMIJA SE EUROPOM POČELA ŠIRITI PUNO RANIJE? Francuzi došli do iznenađujućeg otkrića: ‘Prvog pacijenta imali smo još lani…’

Svi bilježe čudne slučajeve

Čudnu pojavu pokazuje i karta gripe u Europi, gdje se od prosinca prošle godine, pa do kraja veljače gripa rapidno proširila. Početkom siječnja su, pak, brojne države bilježile slučajeve najvišeg intenziteta, a do ožujka su sve europske imale teške slučajeve. Ili je to možda bio koronavirus? Francuzi su otkrili novi virus u uzorku uzetom još 27. prosinca. Šveđani tvrde da su ga možda imali već u studenome. Sada Amerikanci i Talijani također tvrde da su imali slučajeve puno prije prvih službeno zabilježenih.

“Teško je reći koliko je dugo trajala infekcija kod gospodina koji je 6. veljače preminuo. Ali obično od početka infekcije do smrti prođu tri do četiri tjedna. Što bi značilo da, ako od datuma smrti oduzmemo četiri tjedna, dolazimo do prvog ili drugog tjedna siječnja”, rekao je profesor medicine sa Sveučilišta Stanford Jay Bhattacharya.

“Vjerujemo da je zaraženih bilo već u siječnju, a možda i dosta prije toga. Svakako smatram da je došla znatno prije 20. veljače”, kazao je znanstvenik talijanske Zaklade “Bruno Kessler” Stefano Merler.

VIRUS JE MEĐU NAMA PUNO DULJE NEGO ŠTO SMO MISLILI? Šveđani tvrde: ‘Mi smo imali pojedinačne slučajeve još u studenom’

Virus se proširio putovanjima?

Zašto onda ne bi bilo moguće da je virus kod nas stigao i prije 25. veljače? Širio se Europom, Hrvati su normalno putovali, išli na skijanje, studentske razmjene, aerodrome. Istodobno, Kinezi su dolazili k nama, i to čak njih 26.500 od prosinca do kraja veljače, prema podacima Hrvatske turističke zajednice. Gotovo istodobno, pa čak i ranije, liječnici su bilježili čudne simptome koje su ipak pripisali gripi.

“Mi smo već u studenome primijetili nakon početka cijepljenja protiv gripe da nam se javljaju pacijenti sa simptomima sličnima gripi, no naravno kako je bila sezona, mi smo to shvatili i liječili kao gripu”, rekla je Balint.

Odgovor na pitanje kad je koronavirus stigao u Hrvatsku dat će testiranje uzoraka oboljelih od gripe ili upale pluća u prosincu, siječnju i veljači.

“Mi ćemo analizirati uzorke sigurno u više laboratorija, ali s obzirom na to da smo imali dosta mirnu situaciju i da smo 25 dana skoro testirali bez ijednog pozitivnog, očekujem da se možda koji pozitivni pojavi, ali ne u većoj mjeri jer bismo onda vjerojatno imali mnogo goru epidemiološku situaciju”, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić.

Čini se da su Kinezi zaista lagali o datumima početka širenja bolesti, jer je 31. prosinca, kada su oni to priznali svijetu, koronavirus već harao Europom.

I HRVATSKA ĆE TESTIRATI STARE UZORKE NA KORONAVIRUS: ‘Moguće je da je i prije 25. veljače kod nas netko bio pozitivan’

125.000 HRVATA BILO ZARAŽENO COVIDOM? ‘Ako rezultati budu kao u Sloveniji, znači da više od 95% Hrvata nema stečenu imunost’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.