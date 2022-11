Pohana piletina s prženim crvima, kao prilog krumpir s dlakama i jedna salata s pužem. Cijeli ovaj "gurmanski" meni možete dobit u zagrebačkim menzama, i to po vrlo povoljnim cijenama.

Zvuči kao okrutna šala, ali nije jer upravo su te slike podijelili studenti u Facebook grupi Studentskog doma "Stjepan Radić".

Ove su fotografije pokrenule lavinu komentara drugih studenata koji su podijelili svoja iskustva. Prema svemu sudeći, higijena u studenskim menzama nije na zadovoljavajućoj razini.

Upoznat i ravnatelj

Predsjednik zbora Ivan Pavao Boras izjavio je za Večernji list kako je od ravnatelja Studentskog centra Mirka Bošnjaka, zatražio hitno očitovanje SC-a.

"Napominjemo da su slične nepravilnosti već prethodno bile zabilježene i opisane u javnim okvirima", poručuju iz Zbora pozivajući se na ranije slučajeve koji su dospjeli u medije nemali broj puta. Naime, i ranije su se pojavljivali problemi vezani uz studentsku prehranu.

"Apeliramo na hitno pismeno očitovanje za ugrožavanje zdravlja studenata: Uprave Studentskog centra u Zagrebu, voditelja restorana u Studentskom domu "Stjepan Radić“, osobe odgovorne za sanitarne uvjete restorana,glavnog kuhara restorana u Studentskom domu "Stjepan Radić“, te osoba koje su posluživale hranu u restoranu u Studentskom domu "Stjepan Radić“, dodaju.

Na upit je reagirao i ravnatelj Studentskog centra Mirko Bošnjak. Zamolio je studente koji su od osoblja SC-a Zagreb posluženi namirnicama na slici da jave na kojoj se liniji to dogodilo te podijele informaciju u koje su se vrijeme i kome žalili da je hrana bila neispravna.

Naložio je i inspekcijski nadzor u restoranu SC-a u SD Stjepan Radić.

'Već smo navikli...'

"Crve sam primijetila nakon što sam tek počela jesti i onda sam, naravno, prestala. Srećom, prijatelj nije počeo jesti, a situacija u njegovome tanjuru nije bila nimalo bolja", rekla je studentica Dejana za Danas.hr.

Dodaje da su već naviknuli da se u hrani povremeno pojavi "nešto"" što ne bi trebalo tamo biti. "Ali ovo danas je ipak bilo malo previše! Iako je vjerojatno riječ o nečijoj nepažnji, nije prvi put, pa se pitamo je li nam to postalo normalno, uobičajeno", rekla je studentica.

Objansila je i što se dogodilo dalje. "Vraćajući tacnu, prijatelj je rekao teti, koja je radila na tacnama, što je pronašao u hrani te je ona rekla da će obavijestiti osoblje u kuhinji", rekla je.

Slično iskustvo imao je student David koji je objavio fotografiju svog jela, a u njemu kovanica. "Imao sam pauzu od predavanja na faksu i došao sam u menzu na Savi. Uzeo sam taj svoj tanjur s mesom i pire krumpirom. Dok nisam krenuo rezati meso, izgledalo je sve skroz normalno. Zarezao sam dio mesa, a u komadu koji je bio u umaku, bila je kovanica. Krenuo sam se i smijati i čuditi se jer nikad ne bi očekivao tako nešto i to baš u svom tanjuru", rekao je za Danas.hr.

Kaže da "koliko god gadno zvučalo, pojeo je cijeli taj obrok", ali je ostavio kovanicu na praznom tanjuru. "Kasnije mi je sinulo da sam trebao i pokazati ženi koja se brine za suđe onako demonstrativno tu kovanicu i onda je spustiti da još malo dam do znanja da su oni to unutra stavili", požalivši što to nije tada učinio.