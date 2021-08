Po prvi puta nakon tri mjeseca broj novozaraženih u jednom danu popeo se iznad 500. Danas ih je u Hrvatskoj bilo 524. Skok u broju novih slučajeva zaraze koronavirusom bilježimo samo dan prije objave nove epidemiološke karte ECDC-a.

Pogoršanje epidemiološkog stanja vidi se i u bolnicama. Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu spala je na samo sedam slobodnih kreveta za covid pacijente. "Molimo da do daljnjeg ne šaljete pacijente koji nemaju koronu i ne zahtijevaju intenzivno liječenje", apelirali su iz Klinike drugim bolnicama.

"Mi imamo slobodnih sedam mjesta u jedinici intenzivnog liječenja ako govorimo o covid pozitivnim bolesnicima. Ovih dana bilježimo sve veći porast covid bolesnika i to je nalagalo potrebu da se u Klinici stvore dodatni smještajni kapaciteti koji su se zapravo i uvijek aktivirali u prijašnjim valovima kad je to bilo potrebno. Najveći broj pacijenata je potpuno necijepljen, ali imamo i jedan manji broj pacijenata koji je cijepljen bilo jednom ili dvije doze nekim od cjepiva. Klinička slika im je različita, neki od njih se nalaze u Jedinici intenzivnog liječenja", otkrio je za RTL Danas Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti.

Četvrti val neće biti toliko intenzivan

Epidemiološke prognoze za jesen nisu optimistične. I dalje većina populacije nije cijepljena, a pojavio se i delta plus soj. Sve je to za RTL komentirao imunolog Zlatko Trobonjača.

"Vjerojatno nas čeka dodatni porast novozaraženih s obzirom na turističku sezonu. Praktički više od milijun gostiju je bilo u našoj zemlji, a dolaze iz zemalja gdje postoji epidemija s delta virusom. To se već vidi, primorske županije imaju porast zaraženih u odnosu na županije u unutrašnjosti. To će se nastaviti u rujnu kada počne škola i vratimo se s godišnjeg odmora i više vremena boravimo u zatvorenim prostorijama te će sve to dovesti do pojave četvrtog vala", smatra on.

Dodao je da četvrti val zaraze neće biti toliko intenzivan i dug kao treći, jer je razvijen kakav-takav imunitet koji nije dostatan za izbjegavanje nove zaraze. Istaknuo je da će pritiska na zdravstveni sustav sigurno biti opterećen, ali ne kao u proljeće.

Treća doza za osjetljivu populaciju

Otkrio je i hoće li nam u borbi protiv zaraze trebati i treća doza. "To je upitno neke zemlje već predviđaju da će biti potrebna. Što se tiče naše zemlje treću dozu bi trebalo primijeniti u ranjivim populacijama koje su izložene najviše bolesti, koje su na određeni način imunokompromitirani i nisu razvili dostatnu imunost. Oni bi se trebali najprije cijepiti od osam do 12 mjeseci, iako najbolje bi bilo dobro se cijepe vezano uz aktualno soj, a to delta soj", zaključio je imunolog Trobonjača.