NA SJEVERNOM VELEBITU PALO POLA METRA SNIJEGA: Pogledajte zimsku idilu usred proljeća, evo što nas čeka idućih dana

‘Opet nam je pao snijeg’, stoji u objavi Nacionalnog parka Sjeverni Velebit na Facebooku uz fotografije Zavižana gdje je jutros palo 29 centimietara snijega

Početak tjedna u kojem počinje mjesec svibanj donio je, kako je i bilo najavljeno, naglu promjenu vremena sa zahladnjenjem pa čak i snijegom u gorskim krajevima. Snijeg je pao na Zavižanu, Platku i na Učki, a najviše na Sjevernom Velebitu gdje ga ima gotovo pola metra.

O pravoj zimskoj idili svjedoči i objava Nacionalnog parka Sjeverni Velebit na Facebooku. “Opet nam je pao snijeg”, napisali su u objavi dodavši joj prekrasne fotografije snijegom prekrivenog Zavižana.

Nastavlja se promjenjivo i nestabilno vrijeme

Inače, prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ) kaže da će danas, do kraja dana u najvišem gorju povremeno biti još snijega. U unutrašnjosti će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, a na Jadranu i grmljavinom. Lokalno je moguća obilnija kiša, osobito u gorskim krajevima. Vjetar će biti slab do umjeren, a u zapadnim krajevima povremeno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena do jaka, na udare i olujna bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 17, a u gorju od 5 do 10 stupnjeva Celzijevih.

Prema prognozi DHMZ-a, sutra će se nastaviti promjenjivo i nestabilno vrijeme, mjestimice s kišom ili ponekim pljuskom, češće na istoku, u gorju i na jugu. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla.

Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a na krajnjem jugu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 8 i 12, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupnjeva Celzijevih.