POGLEDAJTE VIKENDICU DRAGANA KOVAČEVIĆA: Za imanje s bazenom i podrumom on kaže da vrijedi 60.000 kn

Premda Kovačevićeva vikendica u Hruškovcu nije luksuzan objekt, on zaisgurno košta puno više od 60.000 kuna

Bivši šef Uprave Janafa, Dragan Kovčević, u svojoj imovinskoj kartici je prijavio da je vlasnik tri stana sa suprugom. Također, prijavio je da u vlasništvu imaju i dvije garaže. Za jedan stan Kovačević je naveo da vrijedi 2,35 milijuna kuna, drugi 1,25 milijuna i treći 1,85 milijuna kuna. Sva tri stana nalaze se u Zagrebu, baš kao i garaže koje koštaju 110.000 kuna i 75.000 kuna. Za nekretnine je naveo da su stečene od primitaka od nesamostalnog rada kao te kreditima.

Ipak, otkriveno je da Kovačević nije prijavio da je još jedan stan u Zagrebu vlasništvu njegove supruge. Riječ je o stanu čija je površina 45 četvornih metara. Kako navodi Večernji list, Kovačević je za imanje u Hruškovcu naveo da vrijedi 60.000 kuna, a ono ima i bazen, podrum i prizemlje veliko oko 50 četvornih metara. Također, tu je i potkrovlje dok se ispod kuće prostire voćnjak.

Vikendica s bazenom

Ekipa Večernjeg lista odlučila je provjeriti kako izgleda ta nekretnina površine 545,5 četvornih hvata. Prema njihovim informacijama, bivši šef Janafa je “organizirao zabave u svojoj vikendici s bazenom”. O tome nije bilo podataka u imovinskoj kartici, a nakon provjere tog gospodarskog objekta, zaista se uspostavilo da se radi o vikendici s bazenom.

Ta nekretnina nalazi se u Hruškovcu, mjestu između Donje Stubice i Andraševaca. Mještani su novinarima potvrdili da je po srijedi Kovačevićeva vikendica. Naime, mjesto Luckina koje on navodi u svojoj imovinskoj kartici ne postoji ni u Zagorju, ali niti u cijeloj Hrvatskoj. Večernji list navodi da to nije neki luksuzni objekt, no da je njegova vrijednost zasigurno veća od 60.000 kuna. Lokalci su to i potvrdili te napomenuli da je 60.000 eura ipak realnija vrijednost te nekretnine.