POGLEDAJTE ŠTO SVE IMA BRAT DUBRAVKE ŠUICE: Vila ljepša od sestrine, poslovni prostor na Trgu, stanovi… A biznis? Skromno, skromnije…

Istražili smo čime se bavi i što posjeduje mlađi brat hrvatske kandidatkinje za resor demokracija i demografije u Europskoj komisiji

Čak i u Dubrovniku ima onih koji ih brkaju: je li to vila Dubravke Šuice, ili ona druga, je li to bratova ili njezina. Obje vile su grandiozne i reprezentativne. No, mnogo je onih koji smatraju da je vila u Ulici Vlahe Bukovca 1A, s neposrednim pogledom na more i vizure starog grada, jedna od najljepših i najbolje pozicioniranih vila novije gradnje. Dubravka Šuica, bivša gradonačelnica Dubrovnika, europarlamentarka koja upravo prolazi proces izbora za mjesto u Europskoj komisiji, ima vilu na adresi Ante Topića Mimare 6, a adresa Vlahe Bukovca 1A nalazi se na otprilike kilometar udaljenosti: tu je vila njezina mlađeg, samozatajnog brata, Nikole Luetića. To je ta vila koju mnogi smatraju još ljepšom i luksuznijom od njezine.

Dubravka Šuica ima dvojicu braće, a obojica su se, zahvaljujući njezinoj nevjerojatno uspješnoj i žilavoj političkoj karijeri, našli pod lupom javnosti. Stariji više, a mlađi je ipak ostao gotovo posve nepoznat.

Frano Luetić je stariji brat, dugogodišnji direktor u Zračnoj luci Dubrovnik, a našao se u medijima zbog činjenice da je ubrzo nakon što je odlukom Vlade u siječnju 2019. postavljen na mjesto predsjednika uprave, na mjesto direktora komercijalnih poslova postavio šurjaka premijera Plenkovića, Ivana Maslaća. U trenutku kada je Dubravka Šuica predstavljena kao kandidatkinja za mjesto ministrice za demokraciju i demografiju u europskoj vladi, te se ponovno našla pod reflektorima javnosti, posebno njezina neobično bogata imovinska kartica, zanimanje se neizostavno proširilo i na njezine najbliže članove obitelji. Brat Frano i njegova kći, nećakinja Dubravke Šuice, Sanja Putica, već su odavno umreženi direktno u HDZ: Putica je, kao i teta, startala s mjesta ravnateljice Gimnazije Dubrovnik, ali je ubrzo dospjela i do mjesta saborske zastupnice HDZ-a, a sada je i državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Samozatajni vlasnik vile s najljepšim pogledom na svijetu

Mlađi brat Dubravke Šuice, Nikola Luetić, mnogo je manje eksponiran, o njemu se mnogo manje zna. No, činjenica jest da je i on doživio neobičan nekretninski procvat upravo u vrijeme kada starta bogaćenje Dubravke Šuice.

I njegova vila, na adresi Vlahe Bukovca 1A, s kamenim prizemljem, bijelim višim etažama s tradicionalnim drvenim škurama, među biranim mediteranskim raslinjem nastala je potkraj devedesetih. Mediji su zabilježili da je tvrtka Zagrebgradnja 1997. i ’98. obnavljala zgradu dubrovačke Gimnazije i istodobno gradila vilu obitelji Šuica u Ulici Ante Topića Mimare 6, a iako se neslužbeno spekulira da je ista tvrtka gradila i vilu brata Nikole Luetića u Vlahe Bukovca 1A, sam Luetić nije nam, na žalost, odgovorio na naš upit. Ni tvrtka Zagrebgradnja nije bila spremna za Net.hr pojasniti okolnosti gradnje u Dubrovniku.

Činjenica jest da je Nikola Luetić upisan kao jedini vlasnik vile, 320 četvornih metara, uz zabilježbu da za kuću nije priložena uporabna dozvola. Kuća nije opterećena nikakvim kreditom, je li sve riješeno kešom? Nismo uspjeli rekonstruirati je li kuća izgrađena od nule, na “golom” gradilištu ili se radi o obnovi, nadogradnji starijeg objekta. No, danas nema sumnje da Nikola Luetić posjeduje impresivnu vilu koju poznavatelji nekretnina procjenjuju na dva, do dva i pol milijuna eura.

Nikola Luetić je poduzetnik, vlasnik dviju tvrtki, Inter-comp d.o.o. iz Zagreba, zajedno sa suprugom Ivanom, te tvrtke Viva d.o.o. iz Grude kraj Konavala. No, ni jedna, niti druga tvrtka ne bilježe nikakve osobite poslovne uspjehe. Inter-comp, tvrtka koja se bavi “inženjeringom i zastupanjem renomiranih tvrtki s područja kompresorske tehnologije”, kako je predstavljeno na web-stranici tvrtke, 2018. je završila sa skromnih 188.240 kuna dobiti. Na web-stranici predstavljaju strane tvrtke koje zastupaju, a tu je i popis domaćih s kojima posluju. Dominiraju domaće državne tvrtke – INA, HEP, Hrvatska brodogradilišta, Zagrebački holding itd., iz susjedne BIH – Elektroprivreda BiH, i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne iz Gruda, a od privatnih tvrtki navode se Jamnica, Coca Cola, Henkel-Merima itd. Unatoč očito brojnim ozbiljnim klijentima poslovna izvješća ne pokazuju ozbiljan poslovni zamah.

Skroman posao s crpljenjem prirodne vode

Tvrtka Viva počela je pripremati teren za crpljene vode iz izvora Ljuta u Konavlima 2001. godine, ali koncesiju joj je Vlada RH dodijelila 2004. godine, u vrijeme premijera Ive Sanadera, na razdoblje od 30 godina. Godišnje može crpiti dvije tisuće kubika vode, no, nismo uspjeli saznati koliko tvrtka plaća naknadu. Pretpostavljamo da je koncesija dobivena povoljno, kao i u mnogim drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj. Viva je ishodila i potvrdu da se radi o “prirodnoj izvorskoj vodi” od Ministarstva poljoprivrede (na stranicama Vive je rješenje koje potpisuje ministar Petar Čobanković 2010.) te započela prodaju flaširane vode brenda Viva. No, sudeći prema financijskim izvješćima nije uspjela izgraditi ozbiljniju poslovnu ekspaniziju. Startali su u vrijeme dok je gradonačelnica Dubrovnika bila njegova sestra Dubravka Šuica: Vivom su se krijepili i gradski vijećnici i građani Dubrovnika u okolnim ugostiteljskim objektima, a tako je ostalo i do danas.

Na sjednicama u Gradskoj vijećnici grada Dubrovnika na stolovima se i dandanas nalaze plastične bočice vode Viva, vode od koje, dakle, zarađuje brat dugogodišnje gradonačelnice i dalje vrlo utjecajne Dubrovkinje, Dubravke Šuice. Na žalost, prije zaključenja teksta nismo dobili odgovor gradske uprave koliko godišnje Grad Dubrovnik tvrtki Viva plaća za nabavu pitke vode i jesu li se za tu tvrtku odlučili na temelju natječaja ili direktnom pogodbom.

No, biznis s Vivom kao da je zapeo na dubrovačkom području. Tvrtka je prije desetak godina bilježila oko dva milijuna kuna prihoda, i vrlo skromnu dobit, a i u izvješću za 2018. opet se priča vrti oko prihoda nešto većeg od dva milijuna kuna, a dobit je, i u ovom slučaju skromna: 233.503 kune.

Poslovni prostor na korak do Trga bana Jelačića, stanovi u Zagrebu i Cavtatu

No, nekretninski portfelj obitelji Nikole Luetića mnogo je raskošniji. Osim već spomenute vile u Dubrovniku, Nikola Luetić je vlasnik i impresivnog poslovnog prostora, od čak stotinu četvornih metara u neposrednoj blizini Trga bana Jelačića u Zagrebu, u Radićevoj ulici, na broju 19, u kojem je i središte njegove tvrtke Inter-comp.

S obzirom na trenutačne cijene nekretnina u Zagrebu može se govoriti o vrijednosti od najmanje 300 tisuća eura. Obitelj Luetić posjeduje i stan u strogom centru Zagreba, u Palmotićevoj ulici, no, s obzirom na nesređene zemljišne knjige, nije moguće utvrditi o kolikoj se kvadraturi radi, i radi li se o jednom velikom stanu ili dva stana (jer su na haustoru zgrade istaknuta dva zvonca na prezime Luetić). No, ni to nije sve. Obitelj Luetić posjeduje i stan u Cavtatu od 90 kvadrata, renoviran i moderno, dizajnerski, opremljen – koji pod nazivom “Apartman Viva” iznajmljuje turistima.

Brat Dubravke Šuice, poduzetnik Nikola Luetić, baš kao i njegova sestra, početkom devedesetih ima malo, živi skromno, a onda slijedi uspješan uzlet. Obje njegove tvrtke ipak su vezane na čuveni hrvatski međuprostor između politike i ekonomije: jedna posluje s državnim tvrtkama, a druga izrasta na Vladinoj koncesiji za crpljenje vode iz prirodnog izvora i starta s narudžbama iz uprave Grada Dubrovnika u kojem je njegova sestra gradonačelnica. K tome, baš kao i u slučaju njegove sestre, nadovezuje se i prelijepa vila s pogledom na more, stanovi, apartman… U njegovu slučaju ne znamo za brodove i automobile, možemo tek nagađati.

Nikolu Luetića pokušali smo kontaktirati i u jednoj i drugoj tvrtki, no nije nam uzvratio na upite, pa ostajemo uskraćeni za obrazloženje i ovog, nesumnjivo impresivnog, nekretninskog buma u najužem obiteljskom krugu buduće europske ministrice demokracije i demografije.