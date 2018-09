POGLEDAJTE ŠTO NAM SE SPREMA: Golema fronta hladnog arktičkog zraka ide prema Hrvatskoj, temperature strelovito padaju

Jesen kuca na vrata te će se uskoro pokazati u pravom svjetlu

Vremenske prilike u kojima uživamo već dulje vrijeme sutra će se početi mijenjati kada snažan val hladne zračne mase s Atlantika počne prodirati duboko u Europu dok se iznimno topla zračna masa seli na sjever prema Skandinaviji i sjeveroistočnoj Europi.

Blago zatopljenje imat ćemo u nedjelju, no ono neće potrajati jer će se u međuvrmenu početi stvarati novi hladni val koji će krenuti prema našim prostorima. Taj hladni val u potpunosti će se nad istočnom Europom razviti do utorka, nakon čega će preko Balkana krenuti prema Sredozemlju.

Evo kako će to konkretno izgledati u Hrvatskoj u narednih tjedan dana.

Zagreb će još u petak ići do 28 stupnjeva, da bi u subotu pao na svega 15 stupnjeva praćenih kišom. Već u nedjelju će temepratura opet skočiti iznad 20, ali to će trajati samo do utorka kad će se ponoviti scenarij od 15 stupnjeva.

Sličan scenarij gledat ćemo i u Slavoniji i Baranji te na Kvarneru gdje su u subotu, uz zahladnjenje, moguća i grmljavinska nevremena.

Nešto manju primjenu vremena gledat ćemo u južnoj Dalmaciji gdje temperatura još uvijek neće tako drastično pasti za vikend, ali bi moglo biti značajnijih grmljavinskih nevremena. No, i u tom dijelu zemlje će od sredine sljedećeg tjedna temperature pasti debelo ispod 20 Celzijevih stupnjeva.