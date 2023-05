JADNE ŽIVOTINJE / Pogledajte stanje kod nasipa u Sisku koji je popustio: Konji su izvučeni iz svojih štala, ali su prostorije potpuno uništene

Uslijed puknuća nasipa kod Siska poplavljena je udruga za terapijsko jahanje Kas. Konji su izvučeni na vrijeme, no uništene su štale i prostorije udruge. Riječ je o mjestu gdje je nasip uz Savu oštećen u potresu. Na petrinjskom području još uvijek je mirno. "Kupa je ušla u to izvanredno stanje. Za nas to znači da će biti kod nas možda nekih manjih problema. Vidjet ćemo koliko će Kupa još rasti. Ona iz Farkašića do nas putuje desetak sati. U iduća 24 sata najbolje ćemo znati što će se događati u Petrinji", rekao je zapovjednik JVP-a Petrinja Zvonimir Ljubičić. Dodao je da je kod njih zasad sve mirno, što ga iznenađuje s obzirom na prijašnje godine, te da preventivno slažu vreće s obzirom na 2014. godinu i najavu velikih vodostaja. "Ne znamo što nam dolazi iz Karlovca, vidjet ćemo što nam dolazi. Mi smo spremni, imamo pumpe velikih kapaciteta. Znamo koje su nam kritične točke. Nažalost, ne znamo što nam je potres učinio s tim koritom", rekao je Ljubičić, dodajući da ne znaju hoće li ih dočekati nove rupe gdje će voda izbijati.