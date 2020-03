POGLEDAJTE SLIKE UŽASA IZ EPICENTRA POTRESA: ‘Mislimo da će se sve urušiti, katastrofa; Evo, doslovno mi ruka ide kroz zid…’

Probudilo me to, taj prvi udar, pala su mi vrata i jedva sam izašao van. Kad sam ih pomaknuo, brzo sam izašao van. Kad sam se vratio vidio sam kolika je šteta, evo doslovno ruka ide kroz zid i što još reći, kaže za RTL Karlo Krhen iz Markuševečkog Popovca

Nakon potresa koji je zahvatio područje Zagreba u nedjelju ujutro, građanima i građankama u Markuševcu, gdje je bio epicentar potresa na dubini od 10 kilometara, pomažu civilna zaštita i vatrogasci, a mnogi od njih svoju kuću moraju napustiti.

Kako javlja RTL Danas, Anamaria Budek, njezini roditelji i baka noć su uz brojna podrhtavanja proveli u dnevnom boravku, a novi smještaj pronaći će kod rodbine: ”Nakon prošle noći sve te pukotine se šire i tolike su da se prst može gurnuti unutra, vidi se danju svjetlost. Mislimo da će se sve urušiti, katastrofa, preostaje nam još ta jedna prostorija koja je dobra”.

U naselju Markuševečki Popovec još je onih koji strahuju da ih čeka ista sudbina. Statičari do njih još nisu došli i što će na kraju biti sa njihovim domovima još ne znaju.

U potresu mnogima je oštećena cijela kuća, sami su pokušali učvrstiti neke prostorije kako bi spriječili da se zidovi uslijed novih podrhtavanja dodatno ne urušavaju. Neki su noć proveli u automobilu. Kroz pukotine u zidovima nekih kuća doslovno se može vidjeti van. U svakoj prostoriji potres je ostavio gadne posljedice, a stradao je i tek uređeni stan na gornjem katu.

”Probudilo me to, taj prvi udar, pala su mi vrata i jedva sam izašao van. Kad sam ih pomaknuo, brzo sam izašao van. Kad sam se vratio vidio sam kolika je šteta, evo doslovno ruka ide kroz zid i što još reći”, kaže za RTL Karlo Krhen iz Markuševečkog Popovca.

Cijelo vrijeme na terenu su pripadnici civilne zaštite i vatrogasci okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i na sve načine pokušavaju pomoći ugroženim mještanima. Stanje je katastrofalno i upozoravaju ljude da se isele jer im kuće nisu za stanovanje i nije sigurno, a neki su njihov savjet i poslušali. U Markuševečkom Popovcu mještani nestrpljivo čekaju statičare koji će odrediti sudbinu njihovih domova.

Stalno podrhtavanje ulijeva strah kod građana. Seizmolog Krešimir Kuk, koji je zadnja dva dana proveo na terenu i u Stožeru, rekao je za RTL da je uobičajeno da nakon jačeg potresa uslijedi serija slabijih podrhtavanja. Pritom ističe kako potrese nije moguće prognozirati.

”Mi smo bilježili seriju slabijih potresa i par mjeseci prije ovog jačeg. No to ne upućuje da slijedi nešto veće, tek se naknadno pokaže da je to bio znak nečeg.”

Mnogi se pitaju hoće li učestala podrhtavanja tla postati naša svakodnevica?

“Ne bih rekao da se nešto promijenilo, unazad godinu i više se bilježi porast seizmičkih aktivnosti iz smjera Turske i Grčke. Zemlja je zatvorena fizikalna cjelina. Sva ta tektonska događanja u neku ruku jesu povezana, ali to ne znači da su naša epicentralna područja direktno vezana za grčka ili turska. Ako se prati dulji vremenski period, može se vidjeti da je bilo dosta jakih potresa na ovim dijelovima. Generalno znamo da su uzroci potresa na ovim područjima pomicanje afričke ploče prema europskoj i pritisak jadranke mikroploče prema Dinaridima. Ovaj prvi mehanizam je jači i on je uzrokovao potrese u Grčkoj i Turskoj”, kaže Kuk.

Seizmolog ističe da su strah i panika u slučaju potresa normalna ljudska reakcija.

“Ljudi ne mogu ostati ravnodušni, pogotovo oni koji su sve to osjetili”, dodaje.

Kuk ističe da potresi na području Zagreba nisu iznenađenje nego nešto na što struka upozorava već jako dugo.

”Znalo se da smo na trusnom području i da je maksimalna magnituda potresa na širem zagrebačkom području 6,3 po Rrichteru”.