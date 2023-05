Zbog radova na revitalizaciji vrelovoda na Horvaćanskoj cesti u Zagrebu, iz Ureda gradonačelnika izvijestili su da se dio te prometnice zatvara za sav promet osim tramvaja.

Za potrebe izvođenja radova na Horvaćanskoj cesti (sjeverni i južni kolnik) na dijelu od Ulice Ferdinanda Budickog do Ulice Hrgovići od utorka 23. svibnja od 9 sati do utorka 6. lipnja do 4 sata bit će zatvorena za sav promet. Napominje se da će za vrijeme navedenih radova javni prijevoz putnika (tramvaj) odvijati nesmetano.

Obilazni pravac je Horvaćanska – Hrvatskog Sokola – Zagrebačka – Hrgovići – Horvaćanska i obratno.

Za vrijeme svih navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenim regulacijama. Iz Grada su zamolili sugrađane za razumijevanje.