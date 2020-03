POGLEDAJTE KATASTROFALNO STANJE ZAŠTITNE OGRADE NA ZAGREBAČKOJ PETLJI: Stručnjak tvrdi da zna uzrok i kaže: ‘Netko će poginuti!’

Prometni stručnjak objašnjava da je takvo stanje ograde sada pitanje policije, ali i da su nadležne službe zakazale

Zaštitna ograda na petlji s koje se vozači u Zagrebu spuštaju sa Slavonske avenije na Aveniju Marina Držića već godinama izgleda apsolutno oronulo i nagriženo. Katastrofalno stanje ograde zabrinjava jer se postavlja pitanje što bi se dogodilo s vozačima koji bi prilikom sudara probili ogradu. Inače, riječ je o petlji koja je svakodnevno prepuna automobila te njezina ograda izgleda opasno.

Da je ova zaštitna ograda opasna potvrdio nam je i prometni stručnjak Željko Marušić koji se, blago rečeno, šokirao njenim izgledom. On kaže da do takvih situacija dolazi jer su prioriteti obnove prometnica i svega vezanog uz njih u Zagrebu pogrešno posloženi. Tako Marušić spominje rotor koji prije obnove nije bio toliko loš te je imao ocjenu dva pa, usporedbe radi, navodi da bi ocjena ove ograde bila čista nula.

‘Netko će poginuti, policija bi trebala reagirati’

Marušić kaže da je ova zaštitna ograda opasna jer ako dođe do sudara i automobil probije ogradu, on pada dolje, a vozač najvjerojatnije završava mrtav. Prometni stručnjak objašnjava da je takvo stanje ograde sada pitanje policije, ali i da su nadležne službe zakazale.

“Ova važna višetračna gradska prometnica, gdje je ograničenje 60 km/h, a mnogi nerijetko voze brže od 80 km/h, kompromitirala je bitna zaštitna svojstva, odnosno pasivnu sigurnost. Naime, vozila koja se zbog neprilagođene brzine i/ili naglog kočenja, uslijed nedržanja razmaka, pogotovo u negativnoj sinergiji s korištenjem mobitela (to postaje glavni problem), konzumiranjem nedopuštenih supstancija (alkohola, droga, lijekova, stimulativna sredstva) i umorom, mogu zanijeti, preko rubnjaka završiti na pločniku u pogibeljnoj su situaciji. Derutna zaštitna ograda ne bi ih mogla zaustaviti da potom ne slete u provaliju! Stoga treba hitno započeti rekonstrukciju zaštitne ograde, a budući da se prometna tragedija može dogoditi svakog trena, policija bi odmah trebala izići na teren i, dok se ne uspostavi posebna regulacija, nadzirati i smirivati promet te postaviti radarske kamere za mjerenje brzine. Oni bi sada već tamo trebali smanjiti brzinu kretanja vozila na 40 km/h, staviti signalizacijska svjetla, posebnu regulaciju, staviti uspornike te ograničiti promet na samo jednu traku. Unatoč gužvama koje bi se stvorile oni bi to trebali napraviti. Ako to ne naprave dogodit će se tragičan slučaj jer ako vozač tu izleti odmah će poginuti. Kada je riječ o prometu u Zagrebu, prioriteti obnove su apsolutno pogrešno posloženi. A ovo je čisti primjer pogrešno posloženih prioriteta jer je ovu ogradu trebalo obnoviti davnih dana. Obnovio se Remetinečki rotor koji nije bio opasan i imao je prolaznu ocjenu, a ovo se primjerice ne obnavlja, kao što se ne ulaže niti u Jarunski most. Puno je tu tekućih problema koji se ne rješavaju…”, objasnio nam je Željko Marušić.

‘Ovo je dokaz da se na cestu baca previše soli’

Marušić nam kaže da je stanje toliko eskaliralo da su mediji po tko zna koji put postali “posljednja linija obrane” prometne sigurnosti. On smatra da mediji ukazuju na težak propust i neodgovornost gradskih prometnih službi, ali i policije koja bi trebala ovakve situacije nadgledati te pravodobno reagirati. “Ovo je, nakon nekvalitetne, a svakako neprioritetne rekonstrukcije Remetinečkog rotora pokazatelj da upravljanje prometnim sustavom treba centralizirati, odnosno i gradski promet staviti u nadležnost Ministarstva prometa”, misli Marušić. K tome, prometni stručnjak spominje još jedan problem koji je doveo do ovakvog stanja ograde, a to je pretjerano posipanje soli po cesti.

“Sol se po cesti u Zagrebu nemilice sipa, to je nagriženo od soli. To pak otvara pitanje što je s nosećom strukturom i je li i ona oštećena od soli. Kod nas se ona posipa po cesti u velikim i bespotrebnim količinama i onda ona radi štetu i betonu i čeliku. Dakle, previše soli loše djeluje na noseću armaturu i stanje toga bi trebalo provjeriti posebnim rendgenskim uređajem”, upozorava Marušić.

Nadležni poručuju: ‘Ta ograda nije namijenjena da štiti aute’

Budući da je ovdje riječ o oštećenju ograde koja se nalazi iza “normalne” zaštitne ograde, s prometnim stručnjakom smo provjerili je li ona zaista namijenjena da štiti vozila od izlijetanja. Odgovor stručnjaka je potvrdan, no iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, na čijem je čelu Dinko Bilić, tvrde da to nije ograda koja štiti automobile. Kažu da ograda ne ugrožava vozače.

“Zaštitna ograda servisne staze na III. nivou petlje Slavonske avenije i Avenije Marina Držića ima oštećenja na nekoliko mjesta. Trenutačno je u izradi projektni zadatak sanacije III. nivoa kojim će biti obuhvaćena i predmetna ograda. Nakon izrade projektnog zadatka pokrenut će se projektiranje sanacije. Zaštitna ograda na servisnoj stazi je namijenjena za zaštitu osoblja koje vrši popravke, čišćenja i ostale radove na nadvožnjaku, dok je za zaštitu automobila zadužena elastična odbojna ograda koja je postavljena ispred zaštitne pješačke ograde, tako da ista ne ugrožava vozače”, stoji u odgovoru pročelnika Dinka Bilića.

Bilić nam je još rekao da će sva lokalna oštećenja na zaštitnoj ogradi servisne staze biti popravljena iz programa redovnog održavanja te da je stanje zaštitne ograde detektirano na glavnom šestogodišnjem pregledu nadvožnjaka.

Hoće li zaista doći do obnove ove ograde kraj koje svakodnevno prolazi na tisuće vozila ostaje tek vidjeti, ali svakako je zanimljivo to što prometni stručnjak tvrdi da ova ograda ugrožava sudionike u prometu dok pročelnik Gradskog ureda za promet govori suprotno. Kako god bilo, stanje ove ograde je kriminalno i ne ulijeva povjerenje da je sigurna… za što god zapravo služila.