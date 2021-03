Neimenovani sudac poslao je elektroničku poštu u Ministarstvo pravosuđa u lipnju 2017. godine, evidentno revoltiran procedurama i programima koje je ministarstvo tada osmislilo

Saborska zastupnica Dalija Orešković podijelila je nesvakidašnje otkriće o postupku protiv jednog suca zbog kršenja sudačke etike, šaljući mail ne baš primjerenog sadržaja.

Neimenovani sudac napisao je u svom mailu napisao: “Jebem Vam mater vama i obrascima i programu tko god narvai ovakvoga”. Elektronička pošta spomenutog sadržaja poslana je višoj informatičkoj savjetnici u Ministarstvo pravosuđa u lipnju 2017. godine. Neimenovanog suca su očito naživcirale procedure i programi koje je ministarstvo tada osmislilo, a evidentno revoltiran, nije birao riječi.

Istražujem povede Kodeksa sudačke etike. Od 2015te do danas, čini se da imamo samo 8 prvostupanjskih odluka. No među njima ima bisera koji izazivaju smijeh i suze. Sudac je informatičkoj službi uputio e-mail: "Jebem Vam mater vama i obrascima i programu tko god narvai ovakvoga" pic.twitter.com/Kf1Lh5rYyE — Dalija Orešković (@OreskovicDalija) March 17, 2021

Dalija Orešković u svojoj je objavi objasnila način na koji je došla do spomenutog sadržaja. “Istražujem povrede Kodeksa sudačke etike. Od 2015-te do danas, čini se da imamo samo osam prvostupanjskih odluka. No, među njima ima bisera koji izazivaju smijeh i suze”.