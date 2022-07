Hrvatske željeznice (HŽ) gotovo svakodnevno pune rubriku "vjerovali ili ne". Tako je i ove nedjelje vlak iz Splita za Osijek stajao 42 minute na signalu (semaforu) pred Svetim Ivanom Žabno.

Razlog? HŽ-ov prometnik na kolodvoru je zaspao i nitko ga nije mogao probuditi, a iz HŽ-a potvrđuju da je pospani gospodin napravio "osobni propust".

Pokušali su ga dobiti na mobitel, a kada nisu uspjeli šef kolodvora je lupao po vratima, no i to je potrajalo dok se prometnik nije digao iz sna i pustio vlak koji je na signalu stajao od 7.40 do 8.22 doznaje RTL.

Iz HŽ-a pak kažu da je vlak staja "samo" 26 minuta. Predsjednik sindikata prometnih vlakova Hrvatske, Mario Grbešić, ne skriva krivicu svoga kolege. "Propust je dežurnog prometnika vlakova koji je zaspao na poslu. I nema tu nikakve fame, znači čovjek koji je došao na posao je zaspao i to je propust koji će biti sankcioniran sukladno našim kolektivinim ugovorima, pravilnicima i ostalome", rekao je.

Negativan na alkotestu

Da opravdanja za ovaj slučaj nema znaju i u samom HŽ-u. "Zbog navedenog protiv radnika će se provest postupak sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture d.o.o. Radnik će biti pisano upozoren na propust uz mogućnost otkaza ugovora o radu. Također, radnik se upućuje Komisiji za štete zbog prouzročenog zakašnjenja vlaka. Prometnik je alkotestiran i rezultat je negativan", priopćili su iz tvrtke.

Predsjednik sindikata ukazuje na činjenicu da se ovakvi propusti zapravo rijetko događaju, ali i da samim radnicima nije lako jer nedostaje radne snage, radi se prekovremeno i rijetko se koriste godišnji u zakonskom roku. "Posljednjih dana se pokušava, do strane raznih interesnih skupina, stvoriti fama da su na željeznici neradnici i da radnici ne rade svoj posao, no promet u ovakvoj željeznici funkcionira isključivo zbog radnika.

Na vrijeme se probudio

Dodajmo i da je, u vrijeme dok je radnik spavao, u vlaku strpljivo čekalo 96 putinika. "Sukladno Uredbi EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, putnici ostvaruju pravo na naknadu za kašnjenje u sljedećim slučajevima - za kašnjenje od 60 do 119 minuta naknada se isplaćuje u visini od 25 % cijene karte, a za kašnjenja dulja od 120 minuta naknada se isplaćuje u visini od 50 % cijene karte", kažu iz HŽ-a.

Prevedeno, za ovakvo kašnjenje neće dobiti nikakvu kompenzaciju jer se prometnik ipak na vrijeme probudio.