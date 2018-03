Mržnjom zadojeni nasilnik najprije je, s još dvojicom jataka, fizički napao malodobnog Iračanina dok se ovaj vraćao iz škole, a potom mu uputio i gomilu odvratnih prijetnji putem mobilne aplikacije

Iako mnogi u Hrvatskoj znaju kakav je osjećaj biti izbjeglica i kakav je pakao izbjegličkog života, mnogi bi današnjim malobrojnim izbjeglicama u Hrvatskoj ionako težak život htjeli pretvoriti u pakao. Jedan takav nasilnik, običan domaći, tu iz Zagreba, istresao je nevjerojatnu količinu mržnje i prijetnji jednom malodobnom azilantu iz Iraka koji odnedavna s obitelji živi u Hrvatskoj gdje je došao bježeći od ISIL-a.

“Na mojem si teritoriju i život će ti sada postati pakao”

Mržnjom zadojeni nasilnik najprije je, s još dvojicom jataka, fizički napao malodobnog Iračanina dok se ovaj vraćao iz škole, a potom mu uputio i gomilu odvratnih prijetnji putem mobilne aplikacije.



Udruga ‘Are You Syrious’ koja pomaže migrantima u Hrvatskoj, objavila je na svojoj Facebook stranici sramotne prijetnje koje je maloljetnom azilantu uputio nasilnik, obični domaći. Neke od tih prijetnji glase: “Bez oružja. Ako ga budeš imao, ostat ćeš bez glave kao da si u Siriji”, “Na mojem si teritoriju i život će ti sada postati pakao”, “Od sada će ti život biti pakao”, “Ti si naš sirijski doručak”, “Nitko te ovdje ne želi”, “Bez moje dozvole više ne možeš nikamo” i slične uz jedinu koju je napisao na hrvatskom: “I kolcem i lancem i bokserom u glavu za Dinamovu slavu”.

Slučaj je prijavljen pravobraniteljici i policiji

U objavi udruge “Are You Syrious?” na Facebooku piše: “OVO JE REALNOST INTEGRACIJE U RH – donosimo samo dio divljačkih prijetnji koje su upućene maloljetnom azilantu iz Iraka koji je u Hrvatsku došao bježeći od ISIL-a, a čija se obitelj nedavno doselila u jedan zagrebački kvart. Isti ga je nasilnik, kojeg napadnuti maloljetnik ne poznaje od ranije, u pratnji još dvojice mladića dočekao i na autobusnoj stanici u susjedstvu te ga je fizički napao. Maloljetnik koji se u trenutku napada vraćao iz škole uspio je pobjeći nasilnicima i pozvati oca i brata da dođu po njega. Dok su se zajedno vraćali kući, na početku ulice u kojoj žive iznova su ih dočekala četiri njima nepoznata mladića koji su im nastavili prijetiti. Slučaj je prijavljen pravobraniteljici i policiji od koje očekujemo brzu i efikasnu reakciju. Napadnutoj obitelji podršku pružaju volonteri udruge Are You Syrious i JRS – Isusovačka služba za izbjeglice.”