Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u Tinjanu na otvorenju Internacionalnog sajma pršuta "ISAP 2022" na kojem je domaćinima i izlagačima poručio da u proizvodnji pršuta moramo biti natprosječni jer, kako je kazao, "to je priča u koju je uloženo veliko znanje koje se pretvara u unosan posao", izvijestili su iz Ureda predsjednika.

"Cijela priča i cijeli projekt s pršutima je napredovao. Prije četrdeset godina to nije bio dobar proizvod. Danas je to vrhunski proizvod, proizvod izrazite razine dodane vrijednosti u odnosu na ono što se uloži i ono što se na kraju dobije. Premali smo da bismo si mogli priuštiti i poigravati se s prosječnošću. Moramo biti natprosječni. Taj proizvod nije bilo što - ta priča s pršutima je velika priča, to je velika kvaliteta i znanje koje se polako pretvara i u unosan posao. Država je iza toga stala i samo neka stoji još čvršće", rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju na otvorenju sajma.

Osim predsjednika Milanovića izlagače sajma i njihove goste pozdravili su načelnik općine Tinjan Goran Hrvatin, župan Istarske županije Boris Miletić i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, izaslanik Predsjednika Vlade Republike Hrvatske Tugomir Majdak.

Jedna od najvažnijih turističkih i gospodarskih manifestacija središnje Istre

Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu održava se od 2006. godine trećeg vikenda u listopadu i jedna od najvažnijih turističkih i gospodarskih manifestacija središnje Istre koju godišnje posjeti više od 25.000 posjetitelja. Na otvorenju sajma najuspješnijim pršutarima dodijeljene su plakete i priznanja za kvalitetu njihovih proizvoda, a nakon prigodnog programa predsjednik Milanović obišao je u pratnji domaćina izlagače sajma.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić i posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić.

Nakon posjeta Tinjanu, Milanović će sudjelovati na obilježavanju 30. obljetnice ustroja 1. domobranske bojne Pula u vojarni „Hrvatski branitelji Istre“.