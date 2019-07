POGLEDAJTE KAKO JE KUŠČEVIĆ PONOSNO DAO OSTAVKU, A KASNIJE JE ZA SVE OKRIVIO LJEVICU I – ŽELJKU MARKIĆ: ‘Neće stati na meni’

S istim ću žarom nastaviti rad u Saboru, kao županijski vijećnik i kao općinski vijećnik u Nerežišću, kazao je Kuščević

Ja sam odgovoran političar, dugo sam u politici. Jasno mi je da ova negativna medijska percepcija, temeljem svih neosnovanih napada na mene, predstavlja veliki teret i za stranku i za Vladu. Ja ne želim ovoj Vladi, koja ima izvrsne rezultate, biti uteg, objasnio je u ponedjeljak navečer razloge svojih ostavki Lovro Kuščević, sada već bivši ministar uprave, ali i bivši politički tajnik HDZ-a.

GOTOVO JE, KUŠČEVIĆ JE BIVŠI! Ponudio mandate na raspolaganje, a Plenković prihvatio ostavku: ‘On se vraća u Sabor…’

Kuščević je dodao kako je ‘ponosan na sve što je napravio u svoja tri mandata općinskog načelnika, mandatu županijskog vijećnika, u ministarskim mandatima’.

“S istim ću žarom nastaviti rad u Saboru, kao županijski vijećnik i kao općinski vijećnik u Nerežišću”, rekao je Kuščević.

‘Protiv mene se ujedinila čitava ljevica i skupina koju predvodi Željka Markić’

Kuščević je zatim za Jutarnji list iznio svoju verziju pozadine vlastitog političkog pada.

“Protiv mene se ujedinila čitava ljevica, a priključila se interesna skupina koju okuplja Željka Markić”, ustvrdio je Kuščević i dodao: ‘Tragikomično je da je moj odlazak zapravo njihov neuspjeh jer je spriječio ono što jedni i drugi žele, a to je destabilizacija Vlade i prijevremeni izbori. Vjerujem da te skupine, ma kako one sebe nazivale, neće stati na bračkom ministru. Bit će tu još pokušaja rušenja, sve dok se ne dođe do otoka Krka’, izjavio je Kuščević.

Plenković: Procijenili smo da to više nema nikakvog smisla

Podsjetimo, nakon sastanka u središnjici HDZ-a koji je trajao puna tri sata, premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je kako mu je Kuščević ponudio mandate na raspolaganje, te ih je on prihvatio.

“Kuščević i ja smo razgovarali, on je dao na raspolaganje svoj mandat na mjesto ministra uprave i političkog tajnika, prihvatio sam tu njegovu ostavku. On će napustiti obje dužnosti, vratit će se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve okolnosti koje traju proteklih tjedana u javnosti i medijima, procijenili smo da se time čini velika šteta i njemu i Vladi i da to nema nikakvog smisla”, kazao je Plenković.

Dodao je kako Kuščević sada mora riješiti sve nedoumice koje su sada u javnosti da bi mogao nastaviti svoje političko djelovanje.

Propalo izglasavanje nepovjerenja u Saboru

Kuščevićevu ostavku proteklih su dana tražili predstavnici oporbe i koalicijski partneri u Vladi zbog navodnih afera na Braču.

Hrvatski sabor dopunio je u četvrtak dnevni red oporbenim prijedlogom za izglasavanje nepovjerenja ministru uprave Lovri Kuščeviću, a podnijela su ga 43 zastupnika. SDP-ovcima su se u tom zahtjevu pridružili zastupnici HSS-a, GLAS-a, Kluba nezavisnih zastupnika, te zastupnici SNAGA-e Goran Aleksić i Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović.

Oporba je zatražila izglasavanje nepovjerenja Kuščeviću jer je “tijekom obnašanja dužnosti načelnika općine Nerežišća, a potom ministra pokazao da mu zaštita javnog interesa nije bitna i svoje je privatne, imovinske interese kontinuirano stavljao ispred javnih te zlouporabom položaja na kojima se nalazio ostvario milijunsku imovinsku korist”.

Plenković govorio i o uvođenju eura, ali i o arbitraži

Inače, Plenković je, nakon objave ostavke, izjavio i da su na sastanku užeg vodstva HDZ-a obavljene konzultacije s HDZ-ovim vijećnicima o pripremi za sjednicu Skupštine Ličko-senjske županije koja će biti u srijedu, kao i da je u Bruxellesu, na eurogrupi, prihvaćeno hrvatsko pismo namjere i akcijski plan, što znači da slijede daljnje aktivnosti oko europskog tečajnog mehanizma 2, zacrtanog u našoj strategiji za uvođenje eura.

Plenković je rekao i da je razgovarao sam s državnom tajnicom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u vezi sa slovenskom tužbom protiv Hrvatske oko arbitraže.

“Održano je saslušanje povodom slovenske tužbe protiv Hrvatske u vezi provedbe za nas neprihvaćenoga arbitražnog sporazuma. Dojmovi koje ima naše izaslanstvo, naša zastupnica, su također pozitivni, tj .da je Hrvatska izložila svoju argumentaciju prema kojoj Europski sud nije nadležan za taj spor”, kazao je premijer.