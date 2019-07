[VIDEO] POGLEDAJTE KAKO JE KUŠČEVIĆ DAO OSTAVKU, ALI I ŠTO JE PORUČIO JAVNOSTI: ‘Ponosan sam na sve što sam napravio…’

S istim ću žarom nastaviti rad u Saboru, kao županijski vijećnik i kao općinski vijećnik u Nerežišću, kazao je Kuščević

Ja sam odgovoran političar, dugo sam u politici. Jasno mi je da ova negativna medijska percepcija, temeljem svih neosnovanih napada na mene, predstavlja veliki teret i za stranku i za Vladu. Ja ne želim ovoj Vladi, koja ima izvrsne rezultate, biti uteg, objasnio je u ponedjeljak navečer razloge svojih ostavki Lovro Kuščević, sada već bivši ministar uprave, ali i bivši politički tajnik HDZ-a.

GOTOVO JE, KUŠČEVIĆ JE BIVŠI! Ponudio mandate na raspolaganje, a Plenković prihvatio ostavku: ‘On se vraća u Sabor…’

Kuščević je dodao kako je ‘ponosan na sve što je napravio u svoja tri mandata općinskog načelnika, mandatu županijskog vijećnika, u ministarskim mandatima’.

“S istim ću žarom nastaviti rad u Saboru, kao županijski vijećnik i kao općinski vijećnik u Nerežišću”, rekao je Kuščević.

Plenković: Procijenili smo da to više nema nikakvog smisla

Podsjetimo, nakon sastanka u središnjici HDZ-a koji je trajao puna tri sata, premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je kako mu je Kuščević ponudio mandate na raspolaganje, te ih je on prihvatio.

“Kuščević i ja smo razgovarali, on je dao na raspolaganje svoj mandat na mjesto ministra uprave i političkog tajnika, prihvatio sam tu njegovu ostavku. On će napustiti obje dužnosti, vratit će se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve okolnosti koje traju proteklih tjedana u javnosti i medijima, procijenili smo da se time čini velika šteta i njemu i Vladi i da to nema nikakvog smisla”, kazao je Plenković.

Dodao je kako Kuščević sada mora riješiti sve nedoumice koje su sada u javnosti da bi mogao nastaviti svoje političko djelovanje.

Propalo izglasavanje nepovjerenja u Saboru

Kuščevićevu ostavku proteklih su dana tražili predstavnici oporbe i koalicijski partneri u Vladi zbog navodnih afera na Braču.

Hrvatski sabor dopunio je u četvrtak dnevni red oporbenim prijedlogom za izglasavanje nepovjerenja ministru uprave Lovri Kuščeviću, a podnijela su ga 43 zastupnika. SDP-ovcima su se u tom zahtjevu pridružili zastupnici HSS-a, GLAS-a, Kluba nezavisnih zastupnika, te zastupnici SNAGA-e Goran Aleksić i Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović.

Oporba je zatražila izglasavanje nepovjerenja Kuščeviću jer je “tijekom obnašanja dužnosti načelnika općine Nerežišća, a potom ministra pokazao da mu zaštita javnog interesa nije bitna i svoje je privatne, imovinske interese kontinuirano stavljao ispred javnih te zlouporabom položaja na kojima se nalazio ostvario milijunsku imovinsku korist”.