Pelješki most otvara se za četiri dana. U utorak, 26. srpnja, bit će dostupan za sve, a samo otvorenje bit će navodno spektakularno. A kako je provozati se Pelješkim mostom otkrio je RTL Direkt, i to prije Nevere Mate Rimca. Navode kako je riječ o 2404 metra čistog zadovoljstva.

No, što će zapravo sve Pelješki most promijeniti? Skratit će put do Dubrovnika i otoka na jugu, na Pelješcu je već poskupio nekretnine. Dosad mirnom poluotoku mogao bi donijeti puno veći broj gostiju ali zato će ih manje dolaziti u tradicionalno mjesto za jeftiniji shopping, Neum.

Skraćuje vrijeme putovanja za čak 37 minuta, ne računajući na čekanja na granici

Kada Pelješki most i ostala prometna infrastruktura budu pušteni u promet, vrijeme putovanja između dvije točke državne ceste D8 kroz neumski koridor skratit će se za čak 37 minuta. S dosadašnjih 59 na 22, ne računajući na čekanja u ljetnim gužvama na granici. A ta čekanja u ljetnim špicama znaju trajati i puno duže nego ovo ekipe RTL Direkta.

Put prema Dubrovniku iz Splita bez gužvi na graničnim prijelazima traje oko tri i pol sata. Preko Pelješkog mosta trajat će manje od tri sata. Do Korčule je od Splita trebalo 4 i pol sata - sada ćete putovati sat vremena kraće.

Što će biti s Neumom?

Promijenit će se s mostom i sudbina Neuma. Jeftine cigarete, jeftini shopping, nekima čak i drugdje zabranjeni prstaci, puno je razloga zašto se stajalo ovdje, na putu prema jugu. Ali Načelnik Neuma ne misli da će ostati zaboravljeni.

"Mi smatramo da će jedan dio zasigurno onih koji su dolazili i ranije u Neum da će i nastaviti i u budućnosti. Neum će im biti neko mjesto i za odmor i za okrjepu i za taj jedan vid šopinga, ali ono kakva je situacija sada, sad su i kod nas malo te cijene u trgovinama veće nego što je to u Republici Hrvatskoj", poručuje gradonačelnik Neuma, Dragan Jurković.

Stanko ima restoran u Neumu. I goste poziva da ga ne zaborave.

"Pa mislim da je vrijeme trgovine neumske u onome smislu nekadašnjemu prošlo, davno u stvari prošlo, a što se tiče prolaznika kroz Neum uvijek će netko željeti svratit na ribu. Prstace mi ne prodajemo, prodajemo druge školjke, prodajemo oboritu lijepu ribu i druge specijalitete morske. Evo pozivamo ovim putem da ljudi nas ne zaborave nego da ipak prođu ponekad i tu svrate kod nas", objašnjava Stanko Raič, vlasnik restorana u Neumu.

S predivne neumske terase pogled puca uprava na Pelješki most. Odavde zadnje četiri godine izgradnju prati i stalni Stankov gost.

"Vidi kako je lijepi pogled. Divota ga je gledati odavde. Čekam prvi dan. Čim se mogne idemo se provozati njime", kaže Božo iz Neuma.

'Pelješas bi napokon trebao oživiti'

Impresivna građevina koja spada među pet najzahtjevnijih građevinskih projekata u Europi, ali jednako tako i pet najljepših, zbog svoje vizure koju pruža, mogla bi postati i turistička atrakcija.

"Pa to je sigurno da će postati turistička atrakcija. Pelješac bi napokon trebao oživiti jer i samo znate, ljudi su se otamo dosta žalili da su odsječeni od svijeta, sad bi to napokon trebalo", dodaje Boris iz Ljubuškog.

Odsječeni od svijeta više neće biti: postaju dostupniji, pa će možda još traženije postati vino s Pelješca. I vinari u Ponikvama puno očekuju.

Ako je lakše doći, doći će više ljudi. To znači više gostiju, više posla - pa bi Pelješki most mogao donijeti i veći broj radnih mjesta i veću zaposlenost. Ne samo Pelješcu, nego i Korčuli. Ston je na samom početku poluotoka, a već sada je ovdje turista kao rekordne 2019.

"Imamo popunjenost skoro 95 posto svaki dan u ovoj špici sezone a nadam se kada se sljedeću sedmicu Pelješki most otvori se, kad prođe to, taj prvi val, nadam se da će biti još više, ma nadam se da će biti 120 posto, da ćemo morati još neke apartmane napraviti ako Bog da zdravlje", poručuje Ante Mlinarić Sorgo, ugostitelj i iznajmljivač Ston.

Cijene nekretnina već porasle

Cijena nekretnina na Pelješcu je već porasla. Makar, ljudi se boje da zemljišta i stare kuće, ne pokupuju stranci.

"Samo se bojim tu kad prođe taj Pelješki most da će onda poluditi se za tim nekretninama i za zemljištima. Mislim treba čuvati i paziti da se ta zemljišta i te nekretnine ne prodaju u bescjenje. Mislim da će to biti jedno ludilo jer Pelješac je još i neotkriven," dodaje Mlinarić Sorgo za RTL Direkt.