Zabijelili su se dijelovi Hrvatske. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a snijeg mjestimice pada na cestama u unutrašnjosti. Na Zavižanu je u 7 ujutro danas izmjereno 24 cm snijega, na RC Puntijarki 15 cm, RC Bilogori 9 cm. U Bednji je izmjereno šest centimetara.

Snijega ima u Koprivnici, izmjerena su četiri centimetra, a u Slatini, Slavonskom Brodu, Daruvaru, Slatini i Varaždinu tri centimetra. Dobar dio Slavonije probudio se jutros pod tankim bijelim pokrivačem, piše SiB.hr. Očekuje se do 10 centimetara snježnih padalina.

Foto: KrisTina Fridl Foto: KrisTina Fridl Snijeg u Feričancima

Kako je izvijestio DHMZ, danas će u unutrašnjosti biti oblačno, povremeno uz kišu i snijeg, a uglavnom u sjevernim i istočnim krajevima stvarat će se snježni pokrivač.

Na Jadranu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, no još u Dalmaciji ponegdje i kiša. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Foto: Mario Buketa Foto: Mario Buketa Snijeg u Sl. Brodu - Vinogorje

Na Jadranu će puhati umjerena bura, podno Velebita i jaka, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a na krajnjem jugu još ujutro istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 0 do 4, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 8 i 13 °C.

Foto: Snjezana Kristofik Juranic Foto: Snjezana Kristofik Juranic Snijeg u Našicama

Foto: Katarina Gudelj Vučanović Foto: Katarina Gudelj Vučanović Snijeg u Čepinskim Martincima

U četvrtak će pak u većini krajeva biti djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u središnjim i gorskim predjelima lokalno magla. Oblačnije na istoku zemlje, mjestimice uz slabe oborine na granici kiše i snijega, a u prvom dijelu dana i na krajnjem jugu, lokalno uz kišu, u Konavlima moguće susnježicu. Vjetar većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverni vjetar, na srednjem dijelu s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 1, na moru od 3 do 8, a najviša dnevna između 1 i 6 na kopnu te od 8 do 13 °C na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre.

Oprez, moguća poledica

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a snijeg mjestimice pada na cestama u unutrašnjosti. Zbog niskih temperatura moguća je poledica posebice na mostovima i nadvožnjacima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i na put ne kreću bez zimske opreme.