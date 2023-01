Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu".

Naime, 20. siječnja oko 2.30 sati u Dubravi, 25-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 1,11 g/kg u organizmu, upravljao je osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se zapadnim kolnikom Mandlove ulice lijevom prometnom trakom u smjeru juga. Usred nepropisne brzine kretanja vozila gdje je u naseljenom mjestu prometnim pravilom ograničena na 50 km/h, iz kojeg razloga je na vlažnom kolniku u kočenju vozilom prešao na desnu prometnu traku, preko rubnog kamena sletio je na meki teren, nastavio se nekontrolirano kretati u smjeru juga nakon čega je naletio na stup javne rasvjete i odbačen na meki teren.

U toj teškoj prometnoj nesreći smrtno je stradala 26-godišnja putnica, a nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Poželjela je nešto pojesti

Jutarnji list piše da je preminula djevojka Mihaela H. (26) te kobne noći poželjela pojesti nešto u McDonaldsu. Strašnu prometnu nesreću skrivio je njezin dečko Jakov V. (25), koji je rano jutros nakon noći provedene kod pritvorskog nadzornika gdje je doveden kasno sinoć uz kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnih ishodom, vidno shrvan i s vidljivom ozljedom na glavi u pratnji policije u lisicama doveden na ispitivanje u prostorije Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

O njegovoj daljnjoj sudbini odlučit će sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu s obzirom da tužitelji za njega predlažu jednomjesečni istražni zatvor.

Jutarnji piše da je policija s tim mladićem već ranije imala posla, a postupali su prema njemu i u prometu kada je odbio testiranje pa je kažnjen, ali je bio prijavljen i zbog posjedovanja opojnog sredstva.

Nije prvi puta zatečen pod utjecajem alkohola za volanom. Bilo je to i u lipnju 2019. godine u večernjim satima kada ga je policija zaustavila u Trakošćanskoj ulici tijekom kontrole prometa. Ponudili su mu tom prilikom test na droge kao i uzimanje uzoraka urina, no mladić je to odbio. U isto vrijeme alkotest je pao napuhavši 0,67 promila, a na sve kod sebe tom prilikom nije imao ni vozačku dozvolu tako da mu je sesvetski sud za sva tri grijeha izrekao 13.300 kuna, ali ista mu je nešto bila umanjena jer je dva dana bio pod ingerencijom policije. Sudac mu je ujedno izrekao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja B kategorijom pola godine.