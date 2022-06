Poduzetnici diljem zemlje ovih su dana dobili ogromne račune za struju, a u frizerskom salonu cifra je sa 700 skočila na više od dvije tisuće kuna, javlja RTL.

"Nisam mogla vjerovati, prvo sam mislila da su to neki zaostaci, ali s obzirom na to da redovito plaćamo svoje račune i vodim brigu o računima, jednostavno sam ostala u šoku. Zvala sam i kolege, oni su bili u još većem šoku. Ipak su to ogromni troškovi za nas sve i jednostavno smo šokirani, što reći", kaže Evelin Benković, vlasnica frizerskog salona iz Zagreba.

Visoke račune neće moći podmiriti svi, a mnogi poduzetnici dovedeni su do ruba. "Imamo jedan primjer kozmetičkog salona koji je do sada imao račun za struju 3 tisuće kuna. Ovih dana došao je novi račun na 9 tisuća kuna, dakle povećanje za 300 posto. To je stvarno neprihvatljivo", rekla je Branka Prišlić, glavna tajnica Udruge Glas poduzetnika.

Tarifa tri puta veća

"Svi smo mi računali da će Vlada poduzeti neke određene mjere i spriječiti da se dogodi ovo što nas je sad dočekao. Plin, struja, voda – sve je otišlo gore, struja tri puta veća, ne znam što reći", kazuje Evelin Benković, dodajući da će neki morati staviti ključ u bravu, neki će morati otpuštati radnike, jer jednostavno nemaju više prostora gdje i kako bi dalje mogli nastaviti s ovako visokim računima za struju.

Inače, tarifa za poduzetnike u odnosu na građane u samom je startu 3 puta veća. "Tražit ćemo da se ujednači cijena struje, ne može biti cijena razlike kilovata za domaćinstvo kunu, a da je za poduzetnike 3 kune. Nema objašnjenja za to", rekao je Milan Kuzet, ugostitelj iz Rijeke.

Odgovorni pak tvrde da prate situaciju i da su sve opcije na stolu. "S obzirom na ove izvanredne okolnosti, jasno je da se razmišlja o apsolutno svim opcijama i da je u izvanrednim situacijama sve na stolu. Tako da razmišljamo, analiziramo i pratimo i reagirat ćemo da u ovoj teškoj situaciji vlada bude potpora svima onima kojima treba biti potpora kao što je bila i do sada", rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.