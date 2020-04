PODUZETNIKE RAZLJUTILA SCENA IZ ZAGREBA: ‘Gospodine Capak, što se događa? Da je ovo snimljeno u restoranu, znate kakve bi kazne bile?’

Nakon što je na društvenim mrežama jutros osvanula fotografija prekrcanog ZET-ovog busa, šef udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas upitao je šefa HZJZ-a Krunoslava Capaka jesu li kriteriji isti za sve

Da popuštanje strogih mjera sprječavanja širenja koronavirusa u nekim slučajevima ne ispadne dobro, pokazala je i fotografija prekrcanog ZET-ovog autobusa koja je u utorak osvanula na Facebooku. Odmah su se javili mnogi koji su zabrinuti i pitaju se je li to u skladu s uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Jedan od njih je i predsjednik udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas, koji je na Facebooku, uz spornu fotografiju, prozvao ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslava Capaka.

‘Što se, dovraga, događa?’

“Poštovani gospodine Capak! Da li je ovo možda taj propisani razmak od dva metra u zatvorenom prostoru (jedan metar na otvorenom prostoru) o kojem vi pričate? Ovo je snimljeno danas u Zagrebu, javni prijevoz – autobus. Da se ovakva slika napravi u ugostiteljskom objektu (što se, siguran sam, neće dogoditi), znate kakve su kazne? Automatski zatvaranje objekta plus 30.000 kuna kazna plus još te možda pošalju i u zatvor kao vlasnika! Gospodine Capak, što se, do vraga, događa? Da li ste vi u Stožeru CZ uopće koordinirani s Vladom i institucijama? Koja su ‘pravila ponašanja’ i to jasna i nedvosmislena, onakva kakva moraju biti, onakva koja ne dopuštaju inspektorima sutra ‘harač’ koji se nažalost najavljuje od strane mnogih naših članova? Ljudi se boje, boje za sebe, za svoj posao, za svoje obitelji! Čuvajte se, čuvajte svoje zdravlje, svi vi u ovoj grupi i šire, držite fizički razmak”, napisao je Bujas u objavi.

‘Takva fotografija nije dobra’

Na redovitoj konferenciji za novinare Stožera, ovu je situaciju komentirao i ministar unutarnjih poslova i šef Stožera Davor Božinović.

“Mi sigurno ne možemo stići svuda. Inspektori su obavili oko 1200 inspekcija u cijeloj Hrvatskoj. Možemo računati na svijest građana, ako građani prihvate nešto što štiti njih, sve ovo što smo dosad postigli govori o visokoj svjesnosti. Takva fotografija nije dobra”, rekao je Božinović.

