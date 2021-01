PODUZETNIK ŽESTOKO O HGK: ‘Oni su simbol korupcije, reketa, maltretiranja, tlačenja. Nisam se usudio ovo reći dosad…’

Viktor Marhonić je podržao incijativu udruge Glas poduzetnika za ukidanjem obaveznog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Nakon što je jučer Zoran Salopek, dosadašnji predsjednik udruženja hostelijera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, podnio neopozivu ostavku i podržao zahtjev UGP-a za ukidanjem članarina koje hrvatske tvrtke moraju plaćati HGK-u, danas je Viktor Marohnić, osnivač agencije za izradu mobilnih aplikacija Five, u objavi na Facebooku podržao zahtjeve udruge Glas poduzetnika za ukidanjem obaveznog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

“Ja kao osnivač Five-a jedne od većih hrvatskih IT tvrtki ovim putem podržavam inicijativu UGP-a za ukidanje obaveznih članarina u HGK!”, napisao je na početku Marhonić te potom detaljnije objasnio njegov osobni stav i razloge.

Nije se želio zamjeriti

“Sve ovo što ću napisati dolje svi mislimo već 15 godina, ali se nisam usudio reći jer se nisam nikom htio zamjeriti, povrijediti ničije osjećaje, optužiti ljude koji možda nisu napravili ništa krivo itd, itd… Lakše mi je skupljati bodove hvaleći se svojim uspjesima, rastom firme i slično. Milijun razloga čovjek može naći da ne napravi ono što duboko u sebi zna da je ispravno. E sad je trenutak da svi zanemarimo te strahove i kažemo što stvarno mislimo.

1. Kao prvo moram reći da je lako sad skakati na brod nakon svega što su Hrvoje Bujas, Dražen Oreščanin i ostali iz Udruga Glas poduzetnika – mjere i reforme za Hrvatsku 2.0 napravili u zadnjih par mjeseci. Hvala im na tome, znam da nije bilo lako izložiti se ovako. Trebali smo to napraviti svi skupa jedno 10-15 godina ranije, ali tu smo sad i sad imamo priliku da im javno damo podršku. Nikad nije kasno podržati pravu stvar.

Simbol korupcije i reketa

2. HGK je simbol korupcije, reketa od strane države, maltretiranja, tlačenja i iskorištavanja vrijednih ljudi koji se bave društveno korisnim radom i zato trebaju biti prva u nizu institucija koje ćemo srušiti i pustiti da se stvore nove i bolje institucije koje će stvarno zastupati interese svojih članova. To je skupina večinom nesposobnih ljudi koji, ne žele raditi, i kad rade, rade samo u svom interesu i u interesu opravdavanja svojeg postojanja, sponzoriraju nagrade i konferencije koje nikom ne koriste i troše količine novaca koje su nerazumne preko svake mjere, kupuju nekretnine po gradovima koje nikom osim njih ne trebaju, a da ne govorim o cijelom cirkusu oko Nadan Vidoševića koji će izgleda proći potpuno nekažnjen, a nakon kojeg ih je trebalo iste sekunde zatvoriti. Čak i nakon svega toga oni nisu ništa promijenili nego samo nastavili dalje raditi isto kao i prije. I to sve financirano prisilnom naplatom članarina od ljudi koji se bore da prežive i stvore nešto društveno korisno. HGK treba nestati.

3. Članarina u HGK možda ne izgleda kao neka velika stvar u moru stvari koje bi država trebala napraviti da podrži poduzetništvo, ali ovo može biti puno više od toga. Ovo je pokret, momentum koji trebamo podržati svi zajedno i pokazati da možemo mijenjati stvari na bolje i pokušati stvoriti bolju Hrvatsku. Parazite, reket i maltretiranje poduzetnika od strane države ne smijemo tolerirati i trebamo to jasno pokazati. UGP je tu prvi ikad otkad je Hrvatske države koji se bori za poduzetnike i stvarno nešto radi da promijeni stvari na bolje. Bilo tko, tko je u poduzetništvu i ne pomogne u ovom trenutku toj inicijativi radi grešku.

4. Svi ministri, premijeri i predsjednici koji podržavaju i brane HGK trebaju znati da su zaostali jedno 100 godina za civiliziranim svijetom i da trebaju pogledati malo kako se poduzetništvo tretira i koji status poduzetništvo ima u naprednim civilizacijama. Svaki put kad podržite HGK ili izjavite neku sličnu takvu glupost pred očima nas koji se trude da žive po nekim modernim standardima izgledate kao ekipa iz Predstave Hamleta u Mrduši Donjoj.

Šutnja je odobravanje trenutnog statusa

5. Za mene je poduzetništvo jedna od najplemenitijih i društveno odgovornih djelatnosti kojom se čovjek može baviti. Otvaramo radna mjesta, izvozimo usluge i proizvode, donosimo novac u Hrvatsku, konstantno dižemo standarde kako moderna tvrtka mora izgledati, raditi i tretirati svoje ljude. Poduzetnici jesu između ostalog motivirani profitom i zaradom, ali dobar dio njih to ne stavlja, niti može to staviti na prvo mjesto jer tako ne može stvoriti biznis koji funkcionira. Za uspješan biznis nam trebaju sretni i zadovoljni ljudi, a za ultimativnu sreću i osjećaj uspjeha nam treba i sretno društvo oko nas. Nitko normalan ne može uživati u svom uspjehu, ako je naša okolina siromašna i pati. Benefite koje uspješne tvrtke donose društvu dijele svi, od ljudi koji tamo rade, ali i javnog sektora koji nam je potreban da bi sve funkcioniralo, do penzionera, školstva, djece itd… Društvo sa jakim poduzetništvom je sretno i bogato društvo, manje ljudi pati i živi u siromaštvu.

6. Šutnja u ovom trenutku znači odobravanje trenutnog statusa. Ne može se to drugačije tumačiti. Pozivam i ostale poduzetnike da se ne boje i da javno izraze svoje stavove. Ja sam se doveo u poziciju da mogu reći što hoću i kad hoću, jer smo od prvog dana u Fiveu rekli da ne želimo raditi sa državom i uzimati novac iz državnog proračuna nego ga za razliku od tadašnje IT scene mi želimo puniti. U 15 godina smo poslali stotine milijuna kuna u proračun i na to smo ponosi. Kao posljedicu tog pristupa danas imamo poziciju da možemo javno izraziti ovakve stavove i nismo u tome jedini.

7. I na kraju pogledajte sutra nedjeljom u dva i poslušajte Hrvoja Bujasa. Ja ga znam preko deset godine i znam da mu je srce na mjestu. Čovjek koji voli Hrvatsku, radi kao manijak, nikad ne miruje i što je najvažnije želi sudjelovati u stvaranju još bolje države kroz poduzetništvo. Želite li vidjeti glavom i bradom kako izgleda tipični Hrvatski poduzetnik i što ga motivira nećete imati bolju priliku od ove”, poručio je Marohonić.