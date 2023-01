'Nismo ćorave kokoši, naravno da vidimo da je u tom prijelazu na euro došlo do poskupljenja. Mislim da 80 posto trgovaca i ugostitelja i drugih poduzetnika nisu dizali cijene, ali ima primjera gdje je došlo do poskupljenja. Ima i primjera gdje je došlo i do snižavanja cijena. Unatoč tome, svatko ima pravo staviti cijenu za koju smatra da će zadržati kupce ili dovesti nove, a ako se zafrknuo, vidjet će se', kazao je za N1 televiziju Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge glas poduzetnika, komentirajući poskupljenja nakon uvođenja eura, ali i najavu Vlade o mjerama koje će uslijediti.

'Neki su odugovlačili s poskupljenjima čekajući euro'

Bujas smatra da se trenutna poskupljenja zbog uvođenja eura ne može promatrati crno-bijelo. “Nije ovo situacija kao što je bila dramatična u kontekstu šestog ili sedmog mjeseca, kad je došlo do poskupljenja struje i plina. To su dramatične situacije koje djeluju na daljnja poskupljenja. Sad u kontekstu prelaska s 31. na 1. nije bilo ništa dramatično, ali činjenica je da su mnogi ljudi odugovlačili s poskupljenjima čekajući da se uvede euro”, rekao je Bujas.

Dodao je da su takvi ipak trebali pratiti “nepisano pravilo” da se cijene s početkom nove godine formiraju tako da se kuna konvertira u euro po tečaju 7,53, a da je onda nakon tjedan ili dva ili određenog vremena trebalo ponovno revidirati cijene, ako ih se htjelo dizati.

'Sad nam se prijeti nečime čime nam se pomoglo u prošlosti, e to neće proći'

"Nije situacija drvljem i kamenjem napadati poduzetnike, a s druge strane prijetiti crnim listama, inspekcijama, poreznicima, pogotovo prema malim i srednjim poduzetnicima, koji su zadnje dvije godine imali brojne disruptivne situacije. Mi smo zadnje dvije godine prošli sve i svašta, neki su i propali. A način da nam se sad prijeti nečime čime nam se pomoglo u prošlosti, e to neće proći", rekao je Bujas. Izjave koje je u proteklih nekoliko dana uputio premijer Andrej Plenković, kazavši da Vlada ima puno arsenala u svojim rukama te da je podizanje cijena u svjetlu uvođenja eura lov u mutnom i prevara potrošača, Bujas je nazvao “rječnikom gulaga”.

"Bit ću fin, skoro polutotalitaristički nekakvi izrazi se trebaju maknuti iz vokabulara. Stvar nije crno-bijela. Krenulo se žestoko, prijeteći, to UGP neće dopustiti, loše djeluje na sve nas", rekao je Bujas.

Za prelazak na euro šef Udruge glas poduzetnika rekao je da nikad nije jednostavna stvar te da ima svojih reperkusija.

"U kontekstu inflacije od 13,5 posto, a realno možda i 20 posto na ključne produkte i usluge, ovo nije bilo vrijeme za uvođenje eura", rekao je Bujas, dodavši da je, u kontekstu poskupljenja, “ovo vrijeme za korištenje prilike”. "Korištenje prilike nije nužno loša stvar. Može biti prilika za rast ili za propast, ali ipak morate paziti, biti malo solidarni, imati taj level društvene odgovornosti i ići na nepisano pravilo i zaokružiti konverziju po tečaju 7,53", rekao je Bujas.

Reakcija premijera na nivou totalitarnih vladara?

"Reakcija ne da je pretjerana nego je na nivou totalitarnih vladara, da se lupi šakom i kaže bit će kako ja kažem. Neće biti, pogotovo ne u slobodnom društvu. Mi smo ti koji vama daju plaće, to oni moraju znati. Nisu svi poduzetnici cvijeće, ali treba li nas se tako žestoko napadati? Ne, to mora stati odmah!", rekao je.

Istaknuo je da ne postoji zakon koji će odrediti poduzetnicima koliku će cijenu staviti na svoj proizvod.

'One koji su povisili cijene ni na koji se način ne smije kazniti'

"To ima u socijalizmu, a mi smo kapitalizam i to je put kojim moramo ići svi skupa. I poduzetnici su dio tog društva i želimo proći koliko je moguće povoljnije. Ako jedan maslac kod jednoga košta XY, a kod drugoga manje, kupit ćeš ga kod toga kod koga košta manje. Jesmo li svi trebali paziti i da je konverzija trebala biti 7,53, da, ali ne možete kazniti nikoga što nije. Hoćete li te inspekcije koristiti kao alat da nekoga kaznite za nešto drugo, što nema veze s konverzijom, to je ono čega se ljudi boje”, rekao je Bujas, dodavši da se one koji konverziju nisu napravili po propisanom tečaju eura “ni na koji način ne smije kazniti”.

Dodao je i da Hrvatska ima “najveću moguću birokraciju u EU-u, najveći PDV, nikakvo pravosuđe” i da sve to treba platiti.

"Ajmo pričati o strukturnim reformama. Tri godine UGP govori o tome. To je jedan od razloga zašto je kod nas 30 posto skuplje nego u Sloveniji, a plaće 50 posto niže", rekao je Bujas.