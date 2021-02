PODUZETNIK OPISAO DRAMATIČNU BORBU S KORONOM: ‘Treći tjedan, pravac Zarazna, u distopijski film… This is not a drill, stvarno je’

“Danas završava taj peti tjedan, oporavak ide svojim tijekom. Svatko tko smatra da se radi o prehladici i gripi neka ode volontirati u Zaraznu. Ljude treba voditi do rendgena i hitne službe na obradu”

Poduzetnik i skaut startupa za Fil Rouge Capital Stevica Kuharski na Facebooku je opisao svoju borbu s koronavirusom koja nije bila nimalo laka. Iako nije u rizičnoj skupini, nakon zaraze virusom prošao je pravu dramu koja je trajala čak pet tjedana.

Njegov status prenosimo i cijelosti:

“Pet tjedana, od srijede do srijede. Prvi tjedan je bila samoizolacija. Nakon četiri dana me počela peći koža po cijelom tijelu i osjećao sam se čudno. Na isteku tog tjedna radim test i pozitivan sam.

Drugi tjedan su došli simptomi (kašalj, bolovi po tijelu i u grlu) i temperatura od 37,3 do 37,8. Ta se temperatura činila kao gripa od 39, čudo jedno. Svi su me mišići boljeli, sve kosti škripale. Umor, a nesanica od bolova. Nakon četiri dana se temperatura povećala na 39 i nije se skidala, svi ostali simptomi su ostali isti. Došao je novi – bol u plućima i otežano disanje. Oxymeter je pokazivao 93%-94% zasićenje krvi kisikom. Tri dana sam bio tako, a onda je zasićenje počelo biti 88%-90%. Nepušaču mojih godina treba biti 99%.

Treći tjedan. U četvrtak pravac Zarazna, u distopijski film. Kontejneri, šatori, ljudi u skafanderima i mi koji kašljemo, držimo za prsa i hvatamo dah kao ribe na suhom. Sestre i liječnici razgovaraju s pacijentima isključivo preko telefona. Velik je broj ljudi koji su došli, razmak između akcija je po sat, sat i pol. Napravili su mi RTG, izvadili krv, izmjerili sve što se da izmjeriti. Dijagnoza: upala pluća uzrokovana Covid-19 bolešću. Kućno simptomatsko liječenje. U zaraznu smo došli u 13.15, otišli oko 22 sata.

Četvrti tjedan. Temperatura se smanjuje, disanje je lakše uz prisutne bolove u plućima. Kapacitet pluća mi je loš, mogu govoriti po 5-6 riječi, pa disati desetak sekundi, pa opet pričati.

Peti tjedan. Stanje mi se popravilo, ali se vratio kašalj i bol u plućima. U petak opet na zaraznu, opet ista procedura. Upala se povlači, ali se naselio bronhitis. S obzirom na sumnju da se upala povećala ili pojavila embolija, bronhitis mi dođe skoro kao bff.

Danas završava taj peti tjedan, oporavak ide svojim tijekom. Svatko tko smatra da se radi o prehladici i gripi neka ode volontirati u Zaraznu. Ljude treba voditi do rendgena i hitne službe na obradu. Ništa posebno, gurati kolica i voditi pod ruku bolesnike koji mogu prijeći pet metara prije nego ostanu bez zraka.

This is not a drill. Covid-19 je stvarna i opasna bolest. Ako prolazite bez simptoma ili s blagim simptomima, ima nas koji smo u naponu snage i izvrsnog zdravlja, a pokosilo nas je. A ima i starijih narušena zdravlja koji nisu preživjeli. Neka ti je mirno more oko zagorskih brega, deda.”