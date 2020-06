PODUZETNIK LJUTIT ZBOG HDZ-OVE NAJAVE: ‘To je napad na slobodno tržište, davno nisam vidio socijalističkiji prijedlog’

Hrvoje Bujas nije sretan s HDZ-ovom najavom kako će uspostaviti web booking portal za privatni smještaj s provizijom od pet posto

HDZ je jučer objavio svoj izborni program, a na sadržaj istog ubrzo je reagirao Hrvoje Bujas, predsjednik udruge “Glas poduzetnika”. Posebno ga je “nažuljala” točka HDZ-ovog programa, a na inicijativu Hrvatske gospodarske komore (HGK) u kojoj se spominje uspostava “web booking portala privatnog smještaja s provizijom do pet posto”.

U objavi na Facebooku Bujas je ustvrdio da su “HGK i HDZ u napadu na slobodno tržište”. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Siguran sam da će taj portal raditi njihovi frendovi’

“HGK i HDZ u napadu na slobodno tržište!”… “ekonomsku suverenost” države, koja će se postići, tvrdi HDZ, i uspostavom “web booking portala privatnog smještaja s provizijom do pet posto”… Ako je doista ovo dio programa HDZ-a (a ponukan prijedlogom HGK), vezan uz stvaranje nekakvog booking portala HTZ-a, kojim će se sa do 5% provizijom napadati tržište, moram priznati da nisam davno vidio “socijalističkiji” prijedlog, i jeftiniji populizam, s jedne strane, a s druge strane sam siguran da će već poznati “njihovi frendovi” raditi taj i takav portal koji, da budemo jasni, možda realno vrijedi nekoliko stotina tisuća eura, a u njihovoj varijanti očekujem i cijenu preko pet milijuna eura.

No osim što je diskutabilno zakonski da li uopće HTZ kao institucija na budžetu države (parafiskalnom, naime, HTZ svoje poslovanje financira kako iz boravišnih pristojbi, tako i iz tzv. “članarina”, te iste članarine su naravno parafiskalni prisilni namet mnogim tvrtkama koje nemaju nikakve veze s turizmom, pa tako npr. neke tvrtke koje se bave preradom drveta ili pak tekstilom plaćaju i po 40-50.000 kuna godišnje i više, a naime, plaća se HTZ-u na bazi, pazite sad, prometa, a ne vaših prihoda, tako da možete i godinu završiti u gubitku, možda baš i zbog te, nazovi članarine), upitno je zašto bi netko s praktički proračunskim sredstvima radio nelojalnu konkurenciju na tržištu!

‘Radite to sa svojim novcem, a ne svih nas!’

Neka gospoda iz HDZ-a krenu u svoj poslovni pothvat, sa svojim novcem i izađu na tržište i pokušaju s provizijom od 5% napraviti jedan takav portal i biti profitabilni. Neka to rade sa svojim novcima, nazovu ga recimo – #HDZbooking, zaposle ljude, plate kampanju (ponajprije Googleu), rade na SEO-u itd. Gdje je HTZ sada? Što rade? Što uopće rade?

U međuvremenu neka putničkim agencijama smanje PDV na 13%, kao što imaju hoteli, ugostitelji (u segmentu hrane)… neka ukinu plaćanje članarine HTZ-u, neka, do vraga, profunkcionira pravosuđe pa da u nekoliko dana imamo jasna rješenja na Trgovačkom sudu itd… Ali ne, oni najavljuju atak na tržište, i to garantirano loš, tipično uhljebski… Svi na tržištu trebaju imati ista pravila, svi!

Gospodo, radite to sa svojim novcima, a ne svih nas!

‘Ovo je najveći atak na slobodno tržište u RH’

HDZ s ovim segmentom svog programa pokazuje da je protiv slobodnog tržišta, i to na onaj nagadljiviji način, direktnog uplitanja u isto s našim novcem, praktički velike većine tvrtki, a i samim tim projektom je direktna i u cijelosti nelojalna konkurencija i svim RH portalima i putničkim agencijama koji u svojim paketima/aranžmanima nude i privatni smještaj. Ali i svim drugim segmentima – hotelima, obiteljskim hotelima, kampovima itd. koji uz sve nevjerojatne velike namete, PDV itd.

Nije ovo prvi put da se radi atak na npr. putničke agencije, koje btw. još nisu uključene u sada očigledno propali projekt Cro kartice, a pogotovo je neizvedivo online plaćanje, zašto? To znaju samo ljudi u HTZ-u i Ministarstvu turizma. Ovo je najveći atak na slobodno tržište u RH, a budite sigurni da nikakvog efekta biti neće, potrošit će (podijelit će se) se deseci i deseci miljuna eura, pozaposliti hrpetina podobnih, a bez ikakvog rezultata, jer ga nikad država nije niti do sada imala.

Ovo je perfidni spin kojim se obećavaju brda i doline malim iznajmljivačima, a dočekat će nas “spaljena zemlja” i dizanje nameta i još veće uhljebljivanje, a u režiji HGK, majstora uhljebljivanja!

Slovenci su vam gospodo pokazali kako se to radi, i pomaže turizmu, dali su o ovoj situaciji po 200 eura svakoj odrasloj osobi, a 50 eura po djetetu, pa trošite u Sloveniji gdje i kako želite, bez uplitanja države na samo tržište. Ovaj pokušaj uništavanja bilo kakve privatne inicijative u jednom segmentu tržišta je najgore sto sam ikad vidio u zadnjih 30 g., pa niti SDP-u ovakav nonsens ne bi pao na pamet.

‘Što je sljedeće? Državna putnička agencija?’

I za kraj gospodo, “ekonomska suverenost države” se ne ostvaruje formiranjem nekakvih portala, već stvaranjem uvjeta da svi građani RH mogu i kroz bavljenje poduzetništvom ostvarivati svoje ciljeve, na slobodnom tržištu. Što je sljedeće, državna putnička agencija, koja vas dovodi gratis u RH ili vodi po RH, možda i gratis državni povremeni prijevoz… A najbolje i da letovi budi gratis. Nemojte stati, vratite i odmarališta, vratite SOUR i OUR, ne postoji gospodo gratis, netko to plaća, a to smo mi – poduzetnici i obrtnici u privatnom sektoru, zar nas želite uništiti?

A za šećer na kraju, evo i neki primjeri parafiskalnih nameta (na godišnjoj bazi). Pronađi HTZ!

1.) Proizvođač, sektor drvne industrije, do 2000 zaposlenih

– članarina HGK – 123.699 kuna

– spomenička renta – 47.267 kuna

– rtv-pristojba – 54.640 kuna

– tri naknade – za ambalažu i ambalažni otpad, za gospodarenje otpadnom ambalažom i povratna naknada – 65.242 kuna

– naknada za uređenje voda – 521.532 kuna

– komunalna naknada – 3.450.908 kuna

– članarina turističkim zajednicama – 170.120 kuna

– naknada za šume – 191.386 kuna

Ukupno – 4.624.798 kuna

2.) Proizvođač, industrija hrane i pića, do 300 zaposlenih

– članarina HGK – 47.676 kuna

– spomenička renta – 30.924 kuna

– rtv-pristojba – 73.920 kuna

– naknada za uređenje voda – 207.192 kuna

– komunalna naknada – 1.082.615 kuna

– članarina turističkim zajednicama – 124.406 kuna

– naknada za šume – 70.564 kuna

– naknada za zaštitu voda – 71.019 kuna

– naknada za gospodarenje otpadom – 121.063 kuna

Ukupno – 1.829.380 kuna