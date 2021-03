PODUZETNIK IZGRADIO STANOVE SVOJIM RADNICIMA: Cijena je izuzetno povoljna, a postavio im je dva jednostavna uvjeta

‘Nas je kvadrat stana došao oko 1450 eura, samo zemljište koštalo nas je 250 eura po kvadratu, a naše radnike kvadrat stana koštat će upola manje nego nas: od 650 do 950 eura’, kaže Mijo Pašalić, vlasnik makarske tvrtke Apfel koji je izgradio stanove svojim radnicima koji su dosad bili podstanari

Mijo Pašalić, vlasnik tvrtke Apfel, u Makarskoj je sagradio dvije zgrade sa stanovima koje su u pola cijene otkupili njegovi radnici, njih trinaest, koji nisu imali riješeno stambeno pitanje.

“Ovo je obiteljska tvrtka, a svi mi, cijela obitelj, imamo pravilo ponašanja i poslovanja, a to je da puno toga vraćamo lokalnoj zajednici, odnosno Makarskoj i Makarskoj rivijeri. Tu funkcioniramo, tu ostvarujemo najveći profit i smatramo da je normalno da dio i vratimo. Mislim da tako treba funkcionirati i, bit ću iskren, to nam je zapravo i gušt”, kazao je Pašalić za Večernji list.

Cijena kvadrata za radnike upola manja od tržišne

On napominje kako je Makarska vrlo skupa i mnogi ljudi, iako imaju posao, ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje.

“Došli smo na ideju da pomognemo svojim radnicima tako da mi sagradimo dvije stambene zgrade i da za njih cijena bude prihvatljiva. Nas je kvadrat stana došao oko 1450 eura, samo zemljište koštalo nas je 250 eura po kvadratu, a naše radnike kvadrat stana koštat će upola manje nego nas: od 650 do 950 eura”, ističe vlasnik Apfela.

Trinaest radnika već je potpisalo ugovore i postali su vlasnici stanova od po 60 četvornih metara u dvije nove zgrade. Uvjeti koje su pritom radnici morali zadovoljiti da im tvrtka osigura stan su jednostavni.

“Prvi uvjet je da su kvalitetni radnici, a drugi je da nemaju riješeno stambeno pitanje. To su dva glavna uvjeta, a onda idu godine radnog staža i broj članova obitelji. Prijavilo nam se 26 radnika, a mi smo do sada odabrali 13 obitelji. Imali smo nekoliko nivoa razgovora i došli smo do prave slike tko zaista ima problema i treba mu pomoć”, kaže Matko Pašalić, Mijin sin i izvršni direktor tvrtke.

‘Znao sam da će biti problema u realizaciji’

Mijo Pašalić naglašava da taj pothvat nije bio nimalo jednostavan.

“Znao sam da će biti problema u realizaciji, ali nisam očekivao da će ih biti baš toliko. Ljudi su imali silnih problema, mnogi su bili zaduženi. Banke su užasno krute u pristupu i Matko i ja razgovarali smo s naše dvije poslovne banke pola godine da bismo ispregovarali uvjete za svoje radnike. Došli smo do povoljnih 1,99 ili 2 posto kamate, a onda smo se suočili s problemom da je velika većina od 13 odobrenih radnika već bila zadužena u banci i kreditno nesposobna. Onda smo im pomogli u eliminiranju starih dugova, nekima smo povećali plaće. Iako smo isprva odlučili da im cijena kvadrata bude 950 eura, za neke obitelji morali smo dodatnim olakšicama tu cijenu sniziti jer drukčije ljudi ne bi mogli vraćati kredite. Neriješeno stambeno pitanje imaju ljudi koji imaju probleme”, ispričao je.

‘U šali im naređujem da za Uskrs moraju spavati u stanu’

Prema ugovorima s bankama, kredite za stanove vraćat će 15 godina, a rate im se kreću od 150 do 250 eura, što je znatno jeftinije od cijene najma podstanarskog stana u Makarskoj. Zemljište su kupili prije dvije godine, a graditi su počeli prije točno godinu dana, uoči pandemije. Sada je sve gotovo. Radnici su uknjiženi kao vlasnici i trenutačno opremaju svoje prve nekretnine, piše Večernji list.

“Ja im u šali kažem da je moja naredba da za Uskrs moraju spavati u stanu”, kaže vlasnik Apfela. “U prosjeku ovi radnici kod nas su oko 12-13 godina pa, ako im je bilo dobro svih ovih godina, vjerujemo da će ostati i dalje”, dodao je njegov sin.

Njihova tvrtka inače se bavi opremanjem hotela, restorana i kafića ugostiteljskom opremom te distribucijom hrane, pića i potrošnog materijala istima. U prosjeku zapošljavaju 135 ljudi izvan sezone, ali sa sezoncima ih ljeti bude znatno više. Tijekom krize, kažu, nisu smanjivali broj zaposlenika, a čak su im povećali i plaće.

