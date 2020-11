PODUZETNIK I MATEMATIČAR: ‘Prema mom izračunu u koji vjerujem, slutim da smo prešli vrh epidemije’

‘Prema mom izračunu, slutim da smo prešli vrh epidemije. Smrti kasne za slučajevima, ali možemo pratiti hospitalizacije. U proteklom tjednu smo imali svega šest posto novih hospitalizacija u odnosu na tjedan dana ranije i to je vrlo čvrsta brojka jer bolesne ljude ne možete sakriti’, kazao je Nenad Bakić

Poduzetnik i matematičar Nenad Bakić na društvenim mrežama sustavno prati i analizira pandemiju koronavirusa, a ujedno je i jedan od najglasnjih protivnika uvođenja lockdowna u Hrvatskoj. Gostujući na televiziji N1, govorio je o zatvaranju te iznio svoje procjene daljnjeg tijeka epidemije kod nas.

‘Političari moraju raditi nešto što izgleda dobro’

“Još početkom prvog lockdowna – tad nitko od nas nije sporio da treba ići u lockdown – došla je jedna klika znanstvenika koji su rekli da to tako mora biti. Svima su nam rekli da su čekić i ples naša nova religija. Mi smo se poklonili i rekli da je to tako. Prvi sam bio javno rekao da nećemo ni doći na eksponencijalnu krivulju, da nam Arena neće ni trebati. Vidimo sad da je taj lockdown bio potpuno promašen jer ga nitko ne ponavlja. Situacija je danas deset puta gora nego u proljeće, a nitko skoro nije ni blizu tog lockdowna, osim možda Slovenije”, kazao je.

Bakić tvrdi da niti jedan zagovaratelj lockdowna među znanstvenicima nije napravio analizu onog proljetnog lockdowna.

“Tvrdim da bi pokazala loše rezultate. Postoji analitika koju je radila međunarodna institucija koja je vrlo jasno pokazala da je ključni parametar broj R padao ispod 1 već i prije nego je lockdown mogao početi djelovati. Imate mnoge zemlje koja nemaju lockdown i tako stroge mjere – Estoniju, Švicarsku i Švedsku o kojoj se sve manje priča, ali ona po smrtnosti pada na europskoj rang listi. Ako ste u koži političara, ne želite biti odgovorni za smrt. Vi ćete napraviti X stvari koje će vam pokazati da ste nešto ipak radili. Jer ako ne radiš ništa – sigurno će te optužiti za smrt. Političari moraju raditi nešto što izgleda dobro”, napomenuo je.

‘Da moram ući u KB Dubrava, onesvijestio bih se’

Bakić smatra da su epidemiološke mjere koje su jučer stupile na snagu suvišne i donesene pod pritiskom. Kaže da je i protiv kažnjavanja građana.

“Ja sam protiv kazni. Nemam loše mišljenje o ljudima, to je mizantropski. Sjećate se kada smo u prvom valu u Splitu tražili one “vještice” koje su se navodno skupljale u kafićima pod crnim zastorima? Koliko smo ih našli? Nula. I da smo ih našli dva posto, pa što? To nećete spriječiti kaznama. Iskrena i zdrava komunikacija je puno bolja od kazni”, kazao je Bakić za N1.

Kaže da ima mnogih, među kojima i znanstvenika, koji “lupetaju s ideoloških osnova”, a ne znaju računati.

“Kako ćeš u epidemiologiji, koja je 90 posto matematika, zaključivati nešto i tražiti javnu akciju ako si nikakav matematičar? Svi zaključci koji dolaze moraju dolaziti iz čvrstih izračuna. Brojke jesu velike. Najgore su brojke smrti. Nitko ne gleda te brojke ravnodušno, kao ni ljude iza toga. Da moram ući u bolnicu u Dubravi, mislim da bih se onesvijestio, to su tragične situacije”, rekao je Bakić.

‘Vjerujem da smo prije nove godine psihički mirni’

Na koncu se pozabavio i procjenama.

“Brojevi jesu veliki. Dobra vijest je da je danas broj slučajeva pao 12 posto u odnosu na tjedan dana ranije. Što se može učiniti? Prema mom izračunu u koji vjerujem, slutim da smo prešli vrh epidemije. Smrti kasne za slučajevima, ali možemo pratiti hospitalizacije. U proteklom tjednu smo imali svega šest posto novih hospitalizacija u odnosu na tjedan dana ranije i to je vrlo čvrsta brojka jer bolesne ljude ne možete sakriti. Mislim da će malotko razuman sporiti da je do sada u Hrvatskoj izloženo virusu bilo preko milijun ljudi. Mi imamo preko 130 000 slučajeva, tzv. tamni broj onih koji se ne nađu teško da je kumulativno ispod osam. Taj tamni broj se smanjuje s vremenom. Ima li itko više da ne zna ljude koji su bili zaraženi i bolesni? Sad zamislite koliko je ljudi zaraženo, a da nije bilo bolesno”, rekao je.

On predviđa da će u Hrvatskoj biti tri tisuće umrlih do kraja godine.

“Nažalost, mislim da će tako biti. To su moje projekcije još iz listopada. Kad ocjenjujemo svoju uspješnost ili neuspješnost, uvijek se trebamo gledati s drugima. Mi zapravo ne stojimo loše u europskim razmjerima, a da trenutno stojimo loše s umrlima, to je nažalost tako. Vjerujem da smo prije nove godine psihički mirni”, zaključio je.

