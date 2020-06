PODUZETNIK DONIRAO I RESTART KOALICIJI I ŠKORI: ‘Sami su se javili, ako i HDZ to zatraži i njima ćemo dati 10.000 kuna’

‘Meni i ljudima u Tehnixu u interesu je demokracija i njezin razvoj pa zato dajemo donacije bez ikakvog osobnog interesa’

Đuro Horvat, poduzetnik i inovator, vlasnik je tvrtke Tehnix koja je donirala 10.000 kuna Restart koaliciji i Domovinskom pokretu za potrebe predizborne kampanje. Vijest o ovoj donaciji ostavila je upitnike nad brojnim glavama jer nije uobičajeno da dvjema kompletno drugačijim koalicijama s različitim svjetonazorima “daruje” ista firma. No, Horvatu to nije ništa neobično pa je Večernjem listu objasnio kako je došlo do donacije.

“Restart koalicija i Domovinski pokret obratili su nam se sa zamolbom za donaciju. Ako i HDZ to od nas zatraži i njima ćemo dati isti iznos. Meni i ljudima u Tehnixu u interesu je demokracija i njezin razvoj pa zato dajemo donacije bez ikakvog osobnog interesa”, pojasnio je Đuro Horvat za Večernji list.

‘U mojoj firmi živimo moralni kapitalizam’

“Nikog posebno ne preferiramo, želimo da se razvijaju demokratski procesi, da se razvija industrijska proizvodnja u Hrvatskoj. No, mislim da bi bilo najbolje da Andrej Plenković pobijedi”, kaže Horvat.

Ovaj poduzetnik dodaje da u tvrtki Tehnix žive moralni kapitalizam te da podmiruju svoje obveze i da sada punim kapacitetom rade. Navodi da je prosjek plaće u tvrtki 10.000 kuna, a u njoj je zaposleno 500 ljudi u Hrvatskoj. Također, firma ima i 50 zaposlenih u Beogradu kao i 200-injak kooperanata.