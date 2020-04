PODUZETNICI UPUTILI APEL VLADI: ‘Uvrstite u svibanjski paket ovih šest mjera pomoći gospodarstvu’

Poduzetnici među ostalim traže trajno ukidanje svih parafiskalnih nameta, uključujući uvođenje dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori te Hrvatskoj turističkoj zajednici

Inicijativa Glas poduzetnika od Vlade traži uvrštavanje šest mjera u svibanjski paket pomoći gospodarstvu, među kojima su ukidanje neporeznih nameta i obveznog članstva u komorama te trajno uvođenje plaćanja PDV-a po naplati računa.

Traže i prestanak represije inspektora

Traže i trajno uvođenje plaćanja PDV-a po naplati, upozoravajući da je to sada privremena mjera do 20. lipnja, pa postoji opasnost da od tada krene naplata neovisno o tome da li će poduzetnik PDV naplatili ili ne, a to, kako navode, može biti ogroman problem mnogim poduzetnicima. Sljedeći zahtjev Glasa poduzetnika je moratorij na kredite i leasinge od šest do 18 mjeseci ovisno o potrebi, uz kamate do najviše jedan posto, za sve ugrožene poduzetnike, obrtnike i građane.

Inicijativa predlaže i ulazak sezonskih obrtnika i radnika u paket mjera te dostupnost COVID 19 kredita malim iznajmljivačima. Glas poduzetnika poziva i na “prestanak represije inspektora” ističući da Državni inspektorat mora biti prvenstveno savjetodavno, a tek onda represivno tijelo te da za sitne greške treba opominjati, a ne kažnjavati, uz razuman rok za ispravljanje greške.

Digitalizacija procesa, depolitizacija pravosuđa…

Nevezano za svibanjske mjere, Glas poduzetnika traži da se što prije pokrene smanjivanje i reorganizaciji javne uprave i lokalne samouprave kao i smanjivanje poreznog i neporeznog opterećenja gospodarstva, a zalaže se i za potpunu transparentnost prihoda i rashoda svih tijela javne uprave i lokalne samouprave, te javnih poduzeća.

Poduzetnici traže i digitalizaciju i automatizacija procesa i servisa poduzetnika i građana te povećanje učinkovitosti i depolitizaciju pravosuđa.

