PODUZETNICI PRIJETE BLOKADOM: Ovo su njihovi zahtjevi, ako ih Vlada ne ispuni, prijete i prosvjedom

Nakon što je premijer Andrej Plenković jučer predstavio nove mjere protiv koronavirusa, prema kojima se od ponoći zabranjuje rad kafićima i restoranima, kao i teretanama, danas će se predstavnici poduzetnika sastati s ministrom Josipom Aladrovićem vezano uz mjere kojima vlada planira obeštetiti poduzetnike kojima će zbog novih mjera biti onemogućen rad, javlja N1.

Ugostitelji okupljeni kroz Udrugu Glas poduzetnika, Nacionalnu udrugu ugostitelja, Udruženje ugostitelja Zagreb pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, Udruženje ugostiteljskih djelatnosti HGK te Hrvatsku udrugu poslodavaca predložili su Vladi dva modela pomoći.

Dva modela

U prvom modelu traže smanjenje PDV-a na pet posto na razdoblje od tri godine te dugoročno na 13 posto za sve ugostitelje, zatim nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta do travnja 2021. – 4000 kuna uz otpis pripadajućih poreza i doprinosa do 1. svibnja 2021., kao i obeštećenje od deset eura po četvornome metru prostora za trošak najma. Uz to, u prvom modelu očekuju “covid kreditiranje” uz državne potpore kako bi se osigurala likvidnost.

U drugom modelu, pak, traže osiguranje prihoda i samim poduzetnicima, ne samo za radnike i njihove plaće – 50 posto od istog razdoblja prošle godine kao direktna dotacija iz koje se isplaćuju i radnici uz oprost doprinosa. Očekuju, nadalje, oslobađanje od svih fiksnih obveza tijekom lockdowna na svim razinama vlasti (najamnine, komunalne naknade, komunalne usluge – odvoz smeća, vodne naknade, spomenička renta…), inzistiraju na smanjenju PDV-a te traže oslobođenje od parafiskalnih nameta.

Moguć i prosvjed?

Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge Glas poduzetnika, ranije je objasnio stanje zbog kojega je najavio moguće prosvjede poduzetnika, ako im se ne bi isplatile odštete koje bi trpjeli u poslovanju zbog posljedica sve strožih protuepidemijskih mjera.

“Prosvjedi su uvijek nekakva zadnja opcija. Svakako ih ne isključujemo”, kazao je Bujas i pojasnio što je dovelo do ovoga.

“Sve nas u privatnom sektoru nakon ovih osam mjeseci stresa na nekoliko nivoa, čuvanja zdravlja pokušavanja očuvanja poslovanja i tih mjera koje variraju od 1 do 1000 i nazad, neispunjavanja nikakvih ključnih poreznih reformi, pa i strukturnih reformi, je dovelo do kraja. Naša poruka je jasna, mjere koje su vezane uz očuvanje radnih mjesta, više niti izbliza nisu dovoljne. One pokrivaju možda trećinu troška u globalu”, objasnio je problem i dodao što je ono što zastupa Udruga Glas poduzetnika: “Ako želimo dočekati proljeće, dvije stvari su nužne: to je dodatno upumpavanje sredstava u privatni sektor, da se ide po modelu kao Njemačka i Austrija, 70 do 80 posto prometa iz prošle godine da bude referenca za nadoknadu i s druge strane ključne reforme koje zazivamo od prvog dana, praktički od ožujka… porezna reforma, pravosudna reforma i reforma naše birokracije. Mi ne želimo biti građani drugog reda, oni koji plaćaju sve te krize, koji iz svih tih kriza izlaze s velikim rezovima, s velikim problemima”, dodao je.

“Da su naši troškovi jedino vezani samo uz plaće zaposlenika, mi bismo mogli izdržati. Izdržat ćemo još tih nekih šest mjeseci, to je nekakva okvirna procjena”, kazao je Bujas.

“Svjesni smo da nismo Njemačka, ali smo svjesni i da nismo Bangladeš i Tunguzija. Mi smo članica EU-a, neka sredstva dolaze i tražimo da se neka sredstva upumpaju u privatni sektor”, kazao je.