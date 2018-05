Poduzetnici Branko Roglić i Petar Lovrić te glavni direktor HUP-a Davor Majetić govore za Net.hr o potezu međimurskog direktora Đure Horvata koji je zaposlenicima posudio novce da pokriju minuse u bankama

Poduzetnik i direktor tvrtke Tehnix iz Međimurja, Đuro Horvat, svojim potezom, posuđivanjem novca zaposlenicima za pokrivanje minusa u bankama, izazvao je veliko zanimanje široke javnosti, no zanimalo nas je kako taj potez komentiraju drugi menadžeri i poslodavci, je li to primjer koji bi željeli slijediti, ili smatraju da je to pogrešna poruka zaposlenicima.

Branko Roglić, osnivač i vlasnik Orbico grupe, najveće europske kompanije za distribuciju robe široke potrošnje i kozmetike, koja zapošljava 5 i pol tisuća zaposlenika, ne krije oduševljenje Horvatovim potezom: “On je divan čovjek i zbilja me oduševio ovim potezom. Poduzetništvo nisu jahte, helikopteri i luksuz! Poduzetništvo je briga za ljude, a Horvat je ovako pokazao koliko mu ljudi znače”, kaže Roglić.

NEVIĐEN POTEZ HRVATSKOG DIREKTORA: ‘Posudio sam svojim radnicima novac da vrate dugove bankama. Bolje im je tu nego u Njemačkoj’

‘Predugo smo imali pogrešne uzore’

“Mi smo u Hrvatskoj predugo imali pogrešne uzore što znači poduzetništvo, ali vidite kako je to završilo”, govori očito aludirajući na obitelj Todorić. “Vrijeme je da pokažemo prave poduzetnike koji žele slušati ljude, kojima je stalo do zadovoljstva zaposlenika. Poznajem osobno Đuru Horvata i znam što govorim. Da njema njega i ljudi poput njega – utopili bismo se u smeću. Onaj tko ne brine o ljudima ne može naprijed i uvjeren sam da će se i na rezultatima tvrtke Đure Horvata osjetiti njegova briga o zaposlenicima”.

Na pitanje kako on ocjenjuje vlastiti odnos prema zaposlenicima i je li možda spreman i on ići u smjeru Đure Horvata, Roglić odgovara: “Stalno je preispitujem i pitam što još mogu i moram učiniti za svoje zaposlenike. Nikad dovoljno.”

DIREKTOR DOBROG SRCA OBJASNIO ZAŠTO JE SVOJIM RADNICIMA PLATIO DUGOVE: ‘Prošlo je vrijeme tajkuna’

HUP je nešto suzdržaniji prema ovom potezu

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca su nešto suzdržaniji u ocjeni Horvatova poteza, ali svakako ga smatraju pozitivnim primjerom. “Pozdravljamo napore poslodavaca koji u skladu s mogućnostima, a ne ugrožavajući opstojnost tvrtke, povećavaju plaće, stimuliraju rad zaposlenika i dugoročno osiguravaju bolji standard i kvalitetu života zaposlenih”, kaže glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

“Neke tvrtke mogu učiniti i korak više, dok velika većina tvrtki u postojećem okruženju, u najboljem slučaju može osigurati redovna primanja s vrlo suženim prostorom za stimulaciju. Sigurnost radnog mjesta, mogućnost profesionalnog razvoja i stimulativno radno okruženje osnova su dugoročnog uspjeha tvrtke i takve uvjete rada treba poticati, a oni bi se, uz rast primanja mogli i puno brže ostvarivati uz podršku države kroz smanjenje opterećenja poslovanja i smanjenje troškova rada.”

LJUDI NE PRESTAJU PRIČATI O DIREKTORU DOBROG SRCA: ‘Bravo Đuro, pokazao si pohlepnoj poslovnoj stoki što je čovjek’

‘Pokretačka, pozitivna atmosfera’

Poduzetnik Petar Lovrić, koji je nedavno najavio osnivanje nove udruge malih i srednjih poduzetnika, također pohvalno ocjenjuje potez Đure Horvata. “To je potez poduzetnika koji želi pokretačku, pozitivnu atmosferu u radnoj sredini. Odnosi na radnom mjestu su izuzetno važni i interes je da se poslodavci i radnici dublje vežu. To nije ništa novog, osobito u manjim tvrtkama, u manjim sredinama.”

Lovrić smatra da je potez Đure Horvata s pravom zaradio dominantno pozitivne reakcije u javnosti: “U cijeloj Hrvatskoj imamo problem s uzajamnim nepovjerenjem, u mnogim tvrtkama je to ozbiljan problem, a ovaj primjer govori o otvaranju dijaloga, o međusobnom uvažavanju”.