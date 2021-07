Premijer Andrej Plenković danas je objavio kako se ukidaju horizontalne mjere potpore poduzetnicima te najavio da bi ih ubuduće mogli dobivati samo oni koji su cijepljeni.

''Ako će netko koristiti pomoć za očuvanje radnih mjesta, onda bi bilo dobro da se cijepi'', poručio je premijer. Na pitanje novinara znači li to da će cijepljenje uvjetovati mjere za očuvanje radnih mjesta Plenković je dodao: ''Da, nastojat ćemo da to tako bude."

Iako nije objasnio hoće li se to odnositi samo na poduzetnike ili i na njihove radnike, niti kako će izgledati takva odluka te što će biti s javnim i državnim službenicima koji se odbiju cijepiti, ako se poduzetnicima postavljaju takvi uvjeti da bi dobili potporu države.

'Ovo ne smije proći, sve se radi mimo zakona'

"Ovo što smo danas čuli od Plenkovića o cijepljenju, istina, ostalo je nedorečeno, ne vidimo model provedbe. Cijepljenje kao uvjet za potpore poduzetnicima je teška diskriminacija. Pa ne živimo mi više u komunizmu, nema jednopartijskog sistema. Ovo što je danas premijer izjavio - ne može. Udruga Glas poduzetnika se tome žestoko protivi i protivit će se. Ovo je ucjena, to ne smije proći u ovom društvu", rekao je za Index šef UGP-a Hrvoje Bujas i dodao:

"Premijera treba pitati što misli, kako će reagirati oni iz javnog sektora koji primaju plaću iz proračuna ako se ne budu htjeli cijepiti. Je li pošteno da se na ovaj način ucjenjuje poduzetnike? Hoće li cijepljenje biti uvjet za plaće u javnom sektoru? Ovo je zaista suluda situacija, pa imate liječnike i medicinske sestre koji se ne žele cijepiti, što s njima? Pa ljudi, gdje je zakon o obaveznom cijepljenju? Ne može netko samo ovako donositi odluke. Ovakvi potezi su rezultat lošeg rada Stožera i Vlade, sad se odgovornost prebacuje na građane i poduzetnike".

Ovu Plenkovićevu ideju naziva diskriminatornom i zbog hipotetske situacije u kojoj bi poduzetnici mogli ostati bez državnih potpora, ako im se radnici ne mogu cijepiti iz opravdanih razloga. Bujas tvrdi da su članovi UGP-a bijesni te se pita znači li to da on kao poslodavac mora dati otkaz radniku koji se ne želi cijepiti da bi dobio državne potpore.

"Ovo ne smije proći, ne u ovom društvu. Nesposobnost vlade se ne smije reflektirati na nikoga od nas. Nije proglašena ni pandemija, sve se radi mimo zakona, Sabora, parlamenta. Sve ide preko paratijela koje se zove Stožer. Odluke za neki mjesec donose prvoga u tom mjesecu, što je suluda situacija. Mi se ne stignemo ni pripremiti, a već stižu druge odluke. Takve stvari se trebaju donositi minimalno mjesec dana prije. Vrijeme je da se Stožer raspusti, da nema ljudi sa stranačkim iskaznicama u njemu. Ovo je posao za znanstvenike ili liječnike pod uvjetom da nisu stranački vezani ni za koga", zaključuje Bujas.

'Nema šanse da se to dogodi, koja god bude cijena'

Riječki ugostitelj Vedran Jakominić na tragu je Bujasovih zaključaka. Smatra da je Plenković ovu tezu "izvalio i sada treba odmah skočiti na tu provalu da im se ne bi dopala."

"Ne znam bih li plakao ili se smijao, stvarno se nadam da je ovo glupost i da je Plenković to blebnuo, odnosno da se zabunio. Da razjasnim, nisam za to da se sve prisili na cijepljenje, nego pokušavam ukazati na diskriminaciju jer nitko nikada ne bi imao hrabrosti tako nešto provaliti za sve koji primaju plaću iz proračuna. Razumijem da je procijepljenost niska, ali treba razmisliti o tome zašto je tome tako, kako je došlo do toga da nema povjerenja u Stožer i vladu, a ne da još produbljujemo nepovjerenje", govori nam Jakominić, koji je, kao i Bujas, vidno uzrujan", rekao je Jakominić.

"Osupnut sam. Citirat ću premijera - ovo je na korak do fašizma. Proglašavam se antifašistom i obećavam da nema šanse da se to dogodi, koja god bude cijena. To ćemo braniti kako god znamo i umijemo. Europska unija je donijela Rezoluciju 2337 (2020) koja upravo obrađuje ovu temu. Jasno je da se nikome ne može narediti da se cijepi i to se ne radi, ali ovo Plenkovićevo je još gore od toga, još perfidnije. Ovo je doslovno kao da si pao u ruke dilera, zabranjen ti je rad, onda ti država nešto pomogne i potom postaneš njen rob. Što je s pravom na izbor, što je s ljudima koji će svjesno preuzeti rizik od toga da se razbole i da im nešto bude? Zašto oni nemaju to pravo? Ovo bi također moglo postati raj za antivaksere, koji će sada jedva dočekati reći provakserima - jesmo vam rekli, evo počinje", uzrujan je riječki ugostitelj.

Nisu oduševljeni ni u javnoj služi

No, ako se pita zaposlene u javnoj službi, njih će također biti teško uvjeriti na ovaj način. Kada je počelo cijepljenje po profesijama učitelji su bili slabo procijepljeni.

"Mi smo protiv svakog tjeranja i uvjetovanja ljudi da se cijepe. Odgovornost treba biti na pojedincu. Ako se ne tko ne želi cijepiti, a ima dovoljno dobar razlog za to, odgovoran je za sebe u smislu čuvanja sebe i ostalih od potencijalne zaraze", kratko je poručila predsjednica Sindikata učitelja Ana Tuškan, dodavši da ne zna točan postotak cijepljenih učitelja.

"Nažalost, nemamo te informacije. Točnije, imamo, ali su krive zbog problema s radom platforme za cijepljenje. Dolazili su nam potpuno krivi podaci o cijepljenima i sada ne znamo što je točno, a što nije", zaključuje.

SDP i Most se protive ideji

Na najavu premijera Plenkovića da cijepljenje, kojim se pridonosi zdravstvenoj sigurnosti, bude uvjet za dobivanje potpora države za očuvanje radnih mjesta, iz SDP-a su pozvali premijera da to ne čini, a Most se usprotivio tvrdnjom da se poduzetnike ucjenom prisiljava na cijepljenje.

"U Hrvatskoj je obvezno cijepljenje moguće, ali se obveza cijepljenja prvo utvrđuje Zakonom o zaštiti pučanstva, a onda precizno uređuje i razrađuje Pravilnikom o imunizaciji i Programom obveznog cijepljenja. Obveznost cijepljenja ne može se nametati na drugi način, a pogotovo ne tako da se potpore poduzetnicima vezuju uz cijepljenje", napisao je u četvrtak na svom Facebook profilu predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Grbin tvrdi kako se kampanja cijepljenja svela na 'bedžiće na HRT-u', da ne funkcionira i da je Vladin plan cijepljenja doživio neuspjeh.

"Za to ne mogu odgovarati radnici niti poduzetnici. Zato pozivam Vladu i Plenkovića da ne čine ovo što su danas predložili. (...) Ako želite cijepljenje povezati s nekim beneficijama, onda odredite jasne kriterije, definirajte tko će ih nadzirati i omogućite ih svima", naveo je predsjednik SDP-a.

U Mostu, pak, tvrde da je Hrvatska zaglavila s ogromnom količinom od više od 300.000 doza cjepiva viška zbog loših poteza Vlade i serije komunikacijskih propusta. "Most se protivi tome da bezglavu epidemijsku politiku Vlade RH spašavaju poduzetnici koje se ucjenom prisiljava na cijepljenje", poručuje Most na twitteru.