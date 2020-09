PODUZETNICI I SINDIKALISTI NE MISLE JEDNAKO O IZMJENAMA ZAKONA O RADU: ‘Vrijeme je da skinemo maske’; Evo što kaže ministar

Dok sindikalisti i poduzetnici imaju dijametralno suprotan pogled prema najavljenim izmjenama Zakona o radu, resorni ministar Josip Aladrović želi pomiriti dvije struje te ističe kako će tražiti rješenje koje će zadovoljiti potrebu poslodavaca za fleksibilnošću te sindikata za očuvanjem radničkih prava

RTL je u ponedjeljak objavio istraživanje javnog mnijenja prema kojem 62 posto ispitanika podržava promjene u Zakonu u radu, 22 posto ih je protiv izmjena, dok je 15 posto neodlučno. Od onih koji žele izmjene zakona, većina želi bolju zaštitu radnika te ističe da trenutni zakon nije u skladu s potrebama tržišta. Protivnici, pak, navode da se uređivanje rada od kuće može postići i uredbama, a ne mijenjanjem zakona, dok se dio boji i smanjenja radničkih prava. Sve su prokomentirali i poduzetnici te sindikalisti.

“Vrijeme je da skinemo maske, figurativno maske, pogotovo ove vezano uz Zakon o radu koji se cijelo vrijeme prezentira kao nekakvo blagostanje i zaštita radnika, a zapravo se radi samo i isključivo o zaštiti neradnika. Mi smo također napravili našu anketu i preko 90 posto članova UGP-a praktički smatra da je zakon prenormiran, da zakon mora biti fleksibilniji”, poručio je predsjednik Udruge Glas poduzetnika, Hrvoje Bujas, a njegov kolega po funkciji iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel ima sasvim drugačiji pogled: “Kad govorimo o sklapanju ugovora o radu u čemu je problem? Oko 90 posto novozaposlenih zapošljava se na određeno vrijeme. Kada govorimo o raskidu ugovora o radu i previše fleksibilno poslodavci imaju mogućnost raskinuti ugovor o radu. Sad se postavlja pitanje da li to žele činiti prema postojećim pravilima koji su uređeni zakonom i koji nisu rigidni, koji nisu zastarjeli ili bi željeli onaj čisto američki sistem, evo ti knjižica i doviđenja. To proći neće kod nas.”

Aladrović traži kompromis, izbjegava štrajkove

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Josip Aladrović poručio je u gostavanju na RTL-u da je smisao socijalnog dijaloga upravo traženje kompromisnog rješenja između želja sindikata i poslodavaca. On, pak, ima želju donijeti izmjene zakona u konsenzusu svih strana.

“Vidjeli ste da većina građana podržava izmjene Zakona o radu i to znači da smo na dobrom putu jer anticipiramo ono što nekakva opća javnost misli. Ako bude mogućnost poslodavcima nekakve fleksibilizacije i dugoročno njihove konkurentnosti da se isto toliko i budu zastupljena i prava radnika”, rekao je Aladrović, ali nije htio govoriti o mogućim štrajkovima: “Ne bih išao govoriti o tim za društvo lošim scenarijima. Trebamo sjesti i razgovarati i pokušati naći rješenje. Od toga ne želimo krenuti. Želimo krenuti kao tri partnera sa jednakim pravom glasa i da nađemo rješenje koje je svima dobro.”

No, nitko ne spominje druge izmjene zakona, osim reguliranja rada od kuće. “Mislim da nas je ta tema samo osvijestila da imamo određene nelogičnosti, prenormiranosti u Zakonu u radu. Svakako osim rada od kuće, trebamo urediti i dodatni rad, omogućiti da oni koji žele mogu zaraditi dodatno uz klasičan ugovor o radu, trebamo se pozabaviti i temom velike količine ugovora na određeno vrijeme, tu imamo gotovo četvrtinu zaposlenika. Naći balans s jednim ciljem, da omogućimo da kroz krovni zakon u Hrvatskoj omogućimo da gospodarstvu bude konkurentno”, smatra Aladrović.

Izmjene zakona su reformska mjera

Istaknuo je još da će mjerama za očuvanje radnih mjesta, koje su predstavljene prošli tjedan u banskim dvorima, biti obuhvaćeni mikropoduzetnici i dio određenih sektora te da će u slučaju mini-karantena pravo na naknadu moći ostvariti oni kojima će zbog toga biti zabranjen rad, a podsjetio je i na mjeru sufinanciranja skraćenog radnog vremena. Govorio je i o reformama radnog zakonodavstva, rekavši kako je već ostvareno nekoliko krugova porezne reforme. I sam Zakon o radu nazvao je reformskim.

“Spominjali smo Zakon o radu. To je sigurno reformska mjera ako uspijemo naći konsenzus između svih strana, najavili smo reformu pravosuđa, sigurno ćemo je i učiniti, s reformom plaća u javnoj upravi ćemo sigurno krenuti do kraja godine. Očekuje nas dosta reformskih poteza, siguran sam da ćemo ih iznijeti do kraja”, zaključio je Aladrović.