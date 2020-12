PODUZETNICI I DALJE NEZADOVOLJNI MJERAMA, ALI I JEDNIM MINISTROM: ‘Mi bismo na njegovom mjestu htjeli vidjeti nekoga tko razumije poduzetničke probleme’

Niti nakon proširenja korisnika naknada za očuvanje radnih mjesta na sve koji zabilježe pad prihoda od 40 ili više posto, poduzetnici nisu zadovoljni Vladinim mjerama za očuvanje gospodarstva

Poduzetnici nisu bili zadovoljni novim Vladinim paketom mjera za pomoć poduzetnicima koji je izglasan ranije ovog tjedna. No, zato su u petak proširili krug primatelja naknada za očuvanje radnih mjesta na sve, bez obzira bili oni zatvoreni ili ne, koji zabilježe više od 40 posto pada prometa. No, čini se kako ni to neće zadovoljiti ogorčene poduzetnike.

“Ja bih voljela reći da smo zadovoljni, ali nažalost nismo, jer to i dalje nije ono što smo tražili. Drago nam je da je Vlada shvatila da minimalnih 4000 kuna plaće za radnike nije dovoljno, jer to je za radnike, a ne za tvrtke. Mi smo tražili da ovdje u mjere uđu dobavljači zatvorenih, tvrtke koje nisu bile formalno zatvorene, ali bilježe pad prometa, ali od toga nije bilo ništa i to smatramo velikim problemom”, rekla je za RTL predstavnica udruge Glas poduzetnika, Maruša Stamać.

SVI DETALJI NOVIH MJERA POMOĆI – VLADA OSMISLILA I COVID KREDIT: Kompenzirat će i fiksne troškove; Marić predstavio jednu novu mjeru

NOVČANE POTPORE DOBIT ĆE SVI, NE SAMO ZATVORENI! Stižu i subvencije za radnike, evo koliki je iznos odredila Vlada

Ne odustaju od smanjenja PDV-a

Vlada ih ovdje nije sasvim poslušala, jer su oni zahtijevali obeštećenja prema padu prihoda u odnosu na lanjski prosinac. Ne odustaju niti od zahtjeva za smanjenjem PDV-a za ugostiteljstvo i turizam. “To smatramo konkretnijim rješenjima i da je to lakše za provedbu. To se nažalost nije dogodilo. Svakako ćemo inzistirati na tome. I dalje ćemo tražiti smanjenje PDV za ugostiteljstvo i turizam. Smatramo da bi se time potakla potrošnja, a i naš turizam bi bio konkurentniji. Svjesni smo da se znatan dio proračuna puni PDV, ali problem je što je naša rashodovna strana proračuna prevelika. Kad bi se to smanjilo, naravno da bilo mjesta za smanjenje PDV-a”, ustvrdila je Stamać.

RUPE U MJERAMA POMOĆI: ‘To je bilo pogrešno; Propadanje gospodarstva reflektira se na sve ostale pa su ovo mjere za spas svih’

PODUZETNICI BIJESNI: ‘Mi smo dobili onaj bakšiš koji ostavite konobaru’; Aladrović objasnio zašto su im odbili jedan bitan prijedlog

Razrješenje ministra Ćorića

Poput saborske oporbe i oni su ovoga tjedna tražili razrješenje ministra gospodarstva Tomislava Ćorića. “Gospodarstvom se trenutno u Hrvatskoj ne možemo pohvaliti. Na razgovorima s Ćorićem smo čuli da nije njegova odgovornost i odgovornost Vlade to da neke djelatnosti i tvrtke imaju veliki pad prometa i to smatramo problematičnim. Mi bismo na njegovom mjestu htjeli vidjeti nekoga tko ima neko iskustvo rada u privatnom sektoru i tko razumije poduzetničke probleme”, zaključila je Stamać.

BAČIĆ KOMENTIRAO 52 GLASA ZA OPOZIV ĆORIĆA: ‘S jedne strane, pokazalo se jedinstvo vladajuće većine, a s druge rasulo među oporbom’